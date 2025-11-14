ARA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılına ait tüm merkezi sınavların (YKS, KPSS, DGS, MSÜ vb.) tarihlerini içeren yıllık sınav takvimini duyurdu. Peki YKS 2026 ne zaman? İşte TYT, AYT, YDT 2026 YKS başvuru ve sınav tarihleri


YKS 2026 ne zaman? TYT, AYT, YDT 2026 YKS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), beklenen 2026 Yılı Sınav Takvimi'ni nihayet yayımlayarak 2026'da sınava girecek milyonlarca adayın planlama sürecini başlattı. Takvimin yayımlanmasıyla birlikte YKS, KPSS, DGS, ALES, MSÜ, YÖKDİL ve YDS gibi tüm merkezi sınavların uygulama ve başvuru tarihleri kesinleşti. 

2026 YKS Sınav ve Başvuru Takvimi

SüreçTarih
1. Oturum (TYT)20 Haziran 2026 Cumartesi
2. Oturum (AYT)21 Haziran 2026 Pazar
3. Oturum (YDT)21 Haziran 2026 Pazar
Başlangıç Başvuruları6 Şubat 2026
Başvuru Bitişi2 Mart 2026
Sınav Sonuçlarının Açıklanması22 Temmuz 2026

 2026 ÖSYM Sınav Takvimi Erişim Bilgisi

Erişim Adresi: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmî internet sitesi üzerinden ($[https://www.osym.gov.tr](https://www.osym.gov.tr)$) erişime açılmıştır.

İçerik: Takvim; üniversite adaylarından (YKS, DGS), kamu personeli adaylarına (KPSS) kadar milyonlarca kişiyi ilgilendiren tüm sınavların (başvuru başlangıçları, sonuç açıklama dönemleri ve oturum günleri dahil) bilgilerini içermektedir.

Sorgulama: Adaylar, takvimdeki tüm tarih ve detayları bu dijital sistem üzerinden sorgulayabilirler.

 

