YKS 2026 ne zaman? TYT, AYT, YDT 2026 YKS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), beklenen 2026 Yılı Sınav Takvimi'ni nihayet yayımlayarak 2026'da sınava girecek milyonlarca adayın planlama sürecini başlattı. Takvimin yayımlanmasıyla birlikte YKS, KPSS, DGS, ALES, MSÜ, YÖKDİL ve YDS gibi tüm merkezi sınavların uygulama ve başvuru tarihleri kesinleşti.

2026 YKS Sınav ve Başvuru Takvimi

Süreç Tarih 1. Oturum (TYT) 20 Haziran 2026 Cumartesi 2. Oturum (AYT) 21 Haziran 2026 Pazar 3. Oturum (YDT) 21 Haziran 2026 Pazar Başlangıç Başvuruları 6 Şubat 2026 Başvuru Bitişi 2 Mart 2026 Sınav Sonuçlarının Açıklanması 22 Temmuz 2026

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Erişim Bilgisi

Erişim Adresi: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmî internet sitesi üzerinden ($[https://www.osym.gov.tr](https://www.osym.gov.tr)$) erişime açılmıştır.

İçerik: Takvim; üniversite adaylarından (YKS, DGS), kamu personeli adaylarına (KPSS) kadar milyonlarca kişiyi ilgilendiren tüm sınavların (başvuru başlangıçları, sonuç açıklama dönemleri ve oturum günleri dahil) bilgilerini içermektedir.

Sorgulama: Adaylar, takvimdeki tüm tarih ve detayları bu dijital sistem üzerinden sorgulayabilirler.