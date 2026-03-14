YÖKDİL ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2026 YÖKDİL sonuç tarihi

YÖKDİL Puan Hesaplama Sistemi

Net Puan: Toplam doğru sayınız doğrudan puanınıza esas alınır. Yanlış cevaplar puanınızı düşürmez.

Formül: Her bir sorunun puan değeri, toplam geçerli soru sayısına göre belirlenir. Eğer iptal edilen soru olmazsa, 80 soruluk bir sınavda her doğru cevap 1,25 puan değerindedir.

İptal Edilen Sorular: Eğer bir soru iptal edilirse, o soru değerlendirme dışı bırakılır ve kalan sorular üzerinden puanlama 100 tam puan üzerinden yeniden dağıtılır.