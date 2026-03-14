YÖKDİL ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2026 YÖKDİL sonuç tarihi

8 Mart 2026 tarihinde gerçekleşen 2026-YÖKDİL/1 (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) için değerlendirme süreci devam ederken, ÖSYM tarafından ilan edilen resmi takvime göre sonuçların açıklanacağı tarih netleşti.
2026 YÖKDİL/1 Sonuç Tarihi
ÖSYM takvimine göre YÖKDİL/1 sonuçları 8 Nisan 2026 Çarşamba günü ilan edilecek.
Sorgulama Ekranı: Adaylar, puanlarını sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden veya ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla öğrenebilecekler.
Geçerlilik Süresi: Alınan puanlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca akademik kadro başvurularında ve dil tazminatı işlemlerinde geçerli olacak.
Belge Gönderimi: ÖSYM adaylara basılı bir sonuç belgesi göndermeyecek; dijital ortamdaki sonuçlar resmi belge hükmünde sayılacak.
YÖKDİL Puan Hesaplama Sistemi
Net Puan: Toplam doğru sayınız doğrudan puanınıza esas alınır. Yanlış cevaplar puanınızı düşürmez.
Formül: Her bir sorunun puan değeri, toplam geçerli soru sayısına göre belirlenir. Eğer iptal edilen soru olmazsa, 80 soruluk bir sınavda her doğru cevap 1,25 puan değerindedir.
İptal Edilen Sorular: Eğer bir soru iptal edilirse, o soru değerlendirme dışı bırakılır ve kalan sorular üzerinden puanlama 100 tam puan üzerinden yeniden dağıtılır.