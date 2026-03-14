YÖKDİL ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2026 YÖKDİL sonuç tarihi

8 Mart 2026 Pazar günü Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında uygulanan 2026-YÖKDİL/1 için adayların sonuç bekleyişi devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi ile sonuçların ilan edileceği resmi tarih netlik kazandı. Peki YÖKDİL ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2026 YÖKDİL sonuç tarihi

8 Mart 2026 tarihinde gerçekleşen 2026-YÖKDİL/1 (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) için değerlendirme süreci devam ederken, ÖSYM tarafından ilan edilen resmi takvime göre sonuçların açıklanacağı tarih netleşti.

2026 YÖKDİL/1 Sonuç Tarihi

ÖSYM takvimine göre YÖKDİL/1 sonuçları 8 Nisan 2026 Çarşamba günü ilan edilecek.

Sorgulama Ekranı: Adaylar, puanlarını sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden veya ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla öğrenebilecekler.

 

Geçerlilik Süresi: Alınan puanlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca akademik kadro başvurularında ve dil tazminatı işlemlerinde geçerli olacak.

Belge Gönderimi: ÖSYM adaylara basılı bir sonuç belgesi göndermeyecek; dijital ortamdaki sonuçlar resmi belge hükmünde sayılacak.

YÖKDİL Puan Hesaplama Sistemi

Net Puan: Toplam doğru sayınız doğrudan puanınıza esas alınır. Yanlış cevaplar puanınızı düşürmez.

Formül: Her bir sorunun puan değeri, toplam geçerli soru sayısına göre belirlenir. Eğer iptal edilen soru olmazsa, 80 soruluk bir sınavda her doğru cevap 1,25 puan değerindedir.

İptal Edilen Sorular: Eğer bir soru iptal edilirse, o soru değerlendirme dışı bırakılır ve kalan sorular üzerinden puanlama 100 tam puan üzerinden yeniden dağıtılır.
