YKS ek tercih ne zaman? 2025 ÖSYM ek kontenjanlar belli oldu mu?

Üniversite hayali kuran binlerce adayın merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih süreci için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla birlikte ek tercih süreci netlik kazanacak.
2025 YKS EK TERCİH NE ZAMAN?
YKS 2025 ilk yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kayıtları tamamlandı.
Geçmiş yılların takvimine bakıldığında, ek tercih sürecinin genellikle Eylül ayının ikinci haftasında başladığı görülüyor. 2025 yılı için de benzer bir takvim uygulanması bekleniyor.
EK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YKS ek yerleştirme sürecine katılacak adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda yapacaklar. Başvuru işlemi için adayların aşağıdaki adımları takip etmesi gerekiyor:
Sistem Girişi: Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapacak.
Tercih Hakkı: Belirlenen tercih süresi içinde adaylara belirli sayıda tercih yapma hakkı tanınacak.
Kılavuz: Tercih işlemleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alan boş kontenjanlara göre gerçekleştirilecek.
Adayların, tercih yapmadan önce kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve başvuru koşullarına uygun tercih listesi oluşturmaları büyük önem taşıyor.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sürecine girmeye hazırlanan adayların en çok merak ettiği konulardan biri de ek tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ek tercih dönemine özel olarak bir kılavuz yayımlayacak. Bu kılavuzda;
Boş kalan kontenjanlar,
Taban puanlar,
Tercih koşulları,
Başvuru tarihleri gibi tüm detaylar yer alacak.
Henüz ÖSYM tarafından resmî bir duyuru yapılmamış olsa da, kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte adaylar, ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden erişim sağlayarak tercihlerini yapabilecekler. Bu süreçte adayların ÖSYM duyurularını yakından takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.
YKS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme süreci, ilk yerleştirmede bir programa giremeyen ya da tercih yapmayan adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. ÖSYM'nin belirlediği kurallara göre, ek yerleştirme başvurusu yapabilecek adaylar ve koşullar şöyle:
Ek tercih yapabilecekler:
İlk yerleştirme döneminde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar.
İlk yerleştirme döneminde tercih yapmayan adaylar.
Özel yetenek sınavı ile bir programa yerleşen ancak merkezi yerleştirme puanlarını da kullanmak isteyen adaylar.
Ek tercih yapamayacaklar:
İlk merkezi yerleştirmede bir programa yerleşip kayıt yaptırmayan adaylar.
Bu nedenle, adayların ek yerleştirme sürecini ve başvuru koşullarını dikkatle incelemesi gerekmektedir.