YKS ek tercih ne zaman? 2025 ÖSYM ek kontenjanlar belli oldu mu?

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sürecine girmeye hazırlanan adayların en çok merak ettiği konulardan biri de ek tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ek tercih dönemine özel olarak bir kılavuz yayımlayacak. Bu kılavuzda;

Boş kalan kontenjanlar,

Taban puanlar,

Tercih koşulları,

Başvuru tarihleri gibi tüm detaylar yer alacak.

Henüz ÖSYM tarafından resmî bir duyuru yapılmamış olsa da, kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte adaylar, ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden erişim sağlayarak tercihlerini yapabilecekler. Bu süreçte adayların ÖSYM duyurularını yakından takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.