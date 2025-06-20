YKS giriş belgesi renkli mi olmalı? YKS sınav giriş belgesi siyah beyaz olabilir mi?

21-22 Haziran tarihlerinde milyonlarca üniversite adayı, hayallerindeki bölümlere yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonuna katılacak. Sınav öncesi adayların aklındaki en önemli sorulardan biri de "YKS sınav giriş belgesi nasıl olmalı, renkli çıktı şart mı?" sorusu.

YKS sınav giriş belgesi renkli mi olmalı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adaylara sınav giriş belgeleriyle ilgili önemli hatırlatmalarda bulundu.

Adayların, katılacakları her oturum için Sınava Giriş Belgelerinin çıktısını alarak sınav günü yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak. Bu belgeler, renkli veya siyah-beyaz çıktılar şeklinde kabul edilecek.

Fotoğraf Görünür Olmalı

Sınava Giriş Belgesi üzerinde adayın fotoğrafı mutlaka görünür şekilde yer almalı. Yazıcıdan belge çıktısı alınırken, fotoğrafın net şekilde çıktığından emin olunması gerekiyor. Fotoğrafsız belgeler geçerli sayılmayacak.

Belgede Yazı, İşaret, Resim Olursa Sınav Geçersiz Sayılır

Adaylar, sınav giriş belgelerinin ön ve arka yüzüne hiçbir şekilde yazı, resim, çizim veya işaret eklememeli. ÖSYM tarafından belirlenen bilgiler dışında belgeye yapılan herhangi bir müdahale, adayın sınavının geçersiz sayılmasına neden olacak.

Giriş Belgesi Olmayan Sınav Salonuna Alınmayacak

Sınav günü Sınava Giriş Belgesi olmayan adaylar, sınav binasına alınmayacak. Bu nedenle belgelerin sınavdan önce hazırlanması ve yanında bulundurulması büyük önem taşıyor.

YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgenizi almak oldukça basit. İşte adım adım nasıl ulaşacağınız:

ÖSYM AİS Üzerinden:

Öncelikle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) portalına https://ais.osym.gov.tr adresinden gidin.

adresinden gidin. T.C. kimlik numaranızı ve ÖSYM şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra, sınavlara dair seçenekler arasından "Sınav Giriş Belgesi" sekmesini bulun.

sekmesini bulun. Belgenizi PDF formatında indirerek çıktısını alabilirsiniz.

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