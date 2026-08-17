YKS TERCİH SONUÇLARI 2026 | YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilir?

2026 YKS tercih sürecinin 10 Ağustos’ta sona ermesinin ardından gözler yerleştirme sonuçları için ÖSYM’ye çevrildi.

YKS yerleştirme sonuçlarının hangi tarihte duyurulacağına ilişkin ÖSYM’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte önceki yıllardaki açıklanma tarihleri ve üniversitelerin kayıt takvimi, sonuçların ne zaman ilan edilebileceğine dair ipucu veriyor.

Üniversite kayıtlarının 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Bu takvim doğrultusunda 2026 YKS tercih sonuçlarının 23 Ağustos’a kadar adayların erişimine açılacağı öngörülüyor.