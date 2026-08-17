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YKS TERCİH SONUÇLARI 2026 | YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilir?

2026 YKS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite adaylarının gözü ÖSYM’den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Üniversite tercihlerini yapan adaylar, "YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2026 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, ÖSYM YKS tercih sonuçlarını hangi tarihte duyuracak? İşte 2026 YKS tercih sonuçlarına ilişkin merak edilenler...

Ekonomist
Ekonomist
YKS TERCİH SONUÇLARI 2026 | YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilir?

YKS tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte üniversite adaylarının gündeminde yerleştirme sonuçları yer alıyor. ÖSYM’nin yapacağı açıklamayı bekleyen adaylar, "2026 YKS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?" sorularını araştırıyor. Peki, YKS tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? YKS sonuçları nereden öğrenilecek? İşte ÖSYM’nin 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin detaylar...

1 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026 YKS tercih sürecinin 10 Ağustos’ta sona ermesinin ardından gözler yerleştirme sonuçları için ÖSYM’ye çevrildi.

YKS yerleştirme sonuçlarının hangi tarihte duyurulacağına ilişkin ÖSYM’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte önceki yıllardaki açıklanma tarihleri ve üniversitelerin kayıt takvimi, sonuçların ne zaman ilan edilebileceğine dair ipucu veriyor.

Üniversite kayıtlarının 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Bu takvim doğrultusunda 2026 YKS tercih sonuçlarının 23 Ağustos’a kadar adayların erişimine açılacağı öngörülüyor.

2 2026 YKS tercih sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

2026 YKS tercih sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

Üniversite yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak yerleştirme sonuçlarına ulaşabilecek.

3 2026 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

2026 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Üniversite kayıt işlemlerinin 24-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Elektronik kayıtların ise 24 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos’ta sona ermesi öngörülüyor.
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