YKS TERCİH SONUÇLARI 2026 | YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilir?

YKS tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte üniversite adaylarının gündeminde yerleştirme sonuçları yer alıyor. ÖSYM’nin yapacağı açıklamayı bekleyen adaylar, "2026 YKS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?" sorularını araştırıyor. Peki, YKS tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? YKS sonuçları nereden öğrenilecek? İşte ÖSYM’nin 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin detaylar...
1 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 YKS tercih sürecinin 10 Ağustos’ta sona ermesinin ardından gözler yerleştirme sonuçları için ÖSYM’ye çevrildi.
YKS yerleştirme sonuçlarının hangi tarihte duyurulacağına ilişkin ÖSYM’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte önceki yıllardaki açıklanma tarihleri ve üniversitelerin kayıt takvimi, sonuçların ne zaman ilan edilebileceğine dair ipucu veriyor.
Üniversite kayıtlarının 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Bu takvim doğrultusunda 2026 YKS tercih sonuçlarının 23 Ağustos’a kadar adayların erişimine açılacağı öngörülüyor.
2 2026 YKS tercih sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?
Üniversite yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak yerleştirme sonuçlarına ulaşabilecek.