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  • YÖK açıkladı: 23 vakıf üniversitesine inceleme başlatıldı

YÖK açıkladı: 23 vakıf üniversitesine inceleme başlatıldı

YÖK, öğrenim ücretlerindeki yüzde 25'lik artış sınırına uyulmadığı yönündeki şikayetlerin ardından 23 vakıf yükseköğretim kurumunu incelemeye aldı.

Ekonomist
Ekonomist
YÖK açıkladı: 23 vakıf üniversitesine inceleme başlatıldı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilen ihbar ve şikayetlerin ardından Yükseköğretim Denetleme Kurulu harekete geçti. Hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretlerinde belirlenen artış sınırının aşıldığı iddiaları kapsamında 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlatıldı.

"Öğrenim ücreti artış oranının 2026-2027 akademik yılında yüzde 25’i geçmemesi kararlaştırılmıştı"

YÖK tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 9’uncu maddesine dayanılarak yayımlanan “Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Hazırlık veya Birinci Sınıf Dışındaki Sınıflarına Ait Öğrenim Ücretlerinin ve Ücret Artışlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” ile öğrencilerin öğrenim ücretlerine yapılabilecek artışlara ilişkin kurallar belirlenmişti.

Yükseköğretim Genel Kurulunun 8 Temmuz 2026 tarihli kararıyla, vakıf yükseköğretim kurumlarının hazırlık veya birinci sınıf dışındaki sınıflarında öğrenim gören öğrenciler için uygulanacak öğrenim ücreti artış oranının 2026-2027 akademik yılında yüzde 25’i geçmemesi kararlaştırılmıştı.

Son dönemde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ulaşan ihbar ve şikayetlerde, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının belirlenen artış sınırına uymadığı belirtildi.

Başvurular üzerine, Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlatıldı.

İnceleme kapsamında, söz konusu yükseköğretim kurumlarının 2026-2027 akademik yılı için belirledikleri öğrenim ücretleri ile öğrencilere yansıtılan ücret artışlarının ilgili mevzuata ve Yükseköğretim Genel Kurulu kararına uygunluğu değerlendirilecek.

Yükseköğretim Kurulu tarafından daha önce yapılan açıklamada, Başkanlığa ulaşan ve öğrenci aleyhine sonuç doğurduğu değerlendirilen başvuru, ihbar ve şikayetlerin günlük olarak ve ivedilikle inceleneceği duyurulmuştu."

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