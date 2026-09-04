Yeni modeli Astra’yı duyurdu: 5 saatlik işi 3 dakikada yapabiliyor! Yapay genel zeka çağı başlıyor

OpenAI Başkanı Greg Brockman, şirketinin "dünyanın en zeki ve en uyumlu modeli" olarak tanımladığı en son modeli Astra'nın piyasaya sürülmesinin ardından, dünyanın yeni bir yapay genel zeka çağına girdiğini iddia etti.

Yapay genel zeka, yapay zeka sektörü için uzun süredir bir hedef olarak konuşulan ancak sınırları net çizilmemiş bir eşik olarak öne çıkıyor. YGZ; bir yapay zekâ sisteminin insan seviyesinde veya daha yüksek bir düzeyde, geniş bir görev ve alan yelpazesinde öğrenme, akıl yürütme ve bilgiyi uygulama yeteneği olarak tanımlanıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre; OpenAI Başkanı Greg Brockman "Şu an bu modellerin 100 yıllık çözülememiş matematik problemlerini çözdüğünü, aynı zamanda ekonomiyi hızlandırmak, kişisel yaşamınızda ve size fayda sağlamak için kullanılabileceği bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Artık YGZ çağında olduğumuzu hissetmek mantıksız değil" diyor.

100 yıldır çözülememiş matematik problemini çözebiliyor

Brockman ayrıca, OpenAI, Astra'nın bilimsel keşifler, matematik ve sağlık için büyük bir atılım olduğunu belirterek; modelin vergi beyannamelerini doldurabildiğini, mimari görselleştirmeler çizebildiğini, yemek siparişi verebildiğini ve bir insanın beş saatini alacak bir iş arama sürecini 2 dakika 51 saniyede tamamlayabildiğini bildirdi.

Sistemin ilk olarak "Daybreak" siber savunma programını kullanan katılımcılara açıldığı, üst düzey güvenlik açıklarını bulabildiği ve ilerleyen günlerde ise kurumsal ve bireysel hesapların kullanımına sunulmasının planlandığı duyuruldu.

Açıklamada görüşüne yer verilen OpenAI Kurucu Ortağı ve Başkanı Greg Brockman ise konuya dair değerlendirmesinde "Astra, bir insanın bilgisayarla yapabileceği her şeyi gerçekleştirebilir." ifadesini kullandı.

Astra'nın yetenek bazında büyük bir sıçrama yarattığını vurgulayan Brockman, modelin insan seviyesinde performans gösterdiğini kaydetti.