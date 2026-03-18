YÖKDİL 2 ne zaman? YÖKDİL 2 başvuru ve sınav tarihi

ÖSYM tarafından paylaşılan resmi takvim doğrultusunda, akademik kariyer hedeflerine yönelik yılın ikinci büyük dil sınavı için tarihler netleşti. İşte 2026 ÖSYM YÖKDİL sınav tarihleri ve başvuru takvimi hakkında detaylar...
YÖKDİL 2 ne zaman?
ÖSYM tarafından belirlenen tarihler, başvurudan sonuç aşamasına kadar şu şekildedir:
Sınav Tarihi: 2 Ağustos 2026
Başvuru Başlangıç: 16 Haziran 2026
Son Başvuru: 24 Haziran 2026
Geç Başvuru Günü: 30 Haziran 2026 (Saat 23.59'a kadar)
Sonuç Açıklama: 21 Ağustos 2026
💻 Başvuru Süreci ve İşlemler
Adaylar başvurularını her zamanki gibi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecekler. Süreçle ilgili hatırlatmalar:
HES Kodu ve Fotoğraf: Profilinizdeki fotoğrafın güncel (son 54 ay içinde çekilmiş) olduğundan emin olun.
Alan Seçimi: YÖKDİL; Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimleri olmak üzere üç ayrı alanda yapılıyor. Kendi uzmanlık alanınıza en uygun olanı seçmek, sınav başarınızı doğrudan etkileyecektir.
Ödeme: Başvuru kaydınızı yaptıktan sonra sınav ücretini ÖSYM'nin anlaşmalı bankaları üzerinden veya odeme.osym.gov.tr adresinden yatırmayı unutmayın. Ücret yatırılmayan başvurular geçersiz sayılmaktadır.
Hazırlık Süreci İçin Öneriler
Sınava yaklaşık 4.5 ay gibi ideal bir süre kalmışken şu stratejiler izlenebilir:
Kelime Çalışması: YÖKDİL, akademik terminoloji ağırlıklı bir sınavdır. Seçtiğiniz alana (Fen, Sağlık veya Sosyal) özel terimleri önceliklendirin.
Çıkmış Sorular: Önceki yılların YÖKDİL sorularını çözmek, sınavın soru kalıplarına ve kelime havuzuna aşina olmanızı sağlar.
Zaman Yönetimi: 180 dakikalık sınav süresini verimli kullanmak adına evde yapacağınız denemelerde mutlaka süre tutun.