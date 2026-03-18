YÖKDİL 2 ne zaman? YÖKDİL 2 başvuru ve sınav tarihi

YÖKDİL 2 ne zaman?

ÖSYM tarafından belirlenen tarihler, başvurudan sonuç aşamasına kadar şu şekildedir:

Sınav Tarihi: 2 Ağustos 2026

Başvuru Başlangıç: 16 Haziran 2026

Son Başvuru: 24 Haziran 2026

Geç Başvuru Günü: 30 Haziran 2026 (Saat 23.59'a kadar)

Sonuç Açıklama: 21 Ağustos 2026

💻 Başvuru Süreci ve İşlemler

Adaylar başvurularını her zamanki gibi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecekler. Süreçle ilgili hatırlatmalar:

HES Kodu ve Fotoğraf: Profilinizdeki fotoğrafın güncel (son 54 ay içinde çekilmiş) olduğundan emin olun.

Alan Seçimi: YÖKDİL; Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimleri olmak üzere üç ayrı alanda yapılıyor. Kendi uzmanlık alanınıza en uygun olanı seçmek, sınav başarınızı doğrudan etkileyecektir.

Ödeme: Başvuru kaydınızı yaptıktan sonra sınav ücretini ÖSYM'nin anlaşmalı bankaları üzerinden veya odeme.osym.gov.tr adresinden yatırmayı unutmayın. Ücret yatırılmayan başvurular geçersiz sayılmaktadır.

💡