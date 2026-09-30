2026 Eylül enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Türkiye'nin eylül ayına ilişkin enflasyon verileri için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevrildi. Açıklanacak rakamlarla birlikte kira artışında esas alınan 12 aylık ortalama enflasyon oranı da belli olacak. Eylül ayı enflasyon verileri öncesinde piyasa beklentileri gündeme gelirken, enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih ve saat de merak ediliyor.

Peki, Eylül 2026 enflasyon oranı ne zaman belli olacak? Enflasyon verileri saat kaçta açıklanacak? Piyasanın eylül ayı enflasyon beklentisi ne yönde? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...