DND Cyprus’tan KKTC’de 50 milyon dolarlık yatırım

Boston’da başlayan gayrimenkul geliştirme deneyimini 2023 yılında Kuzey Kıbrıs’a taşıyan DND Cyprus, yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırımla bölgede gayrimenkul ve turizm sektöründe portföyünü oluşturdu.

Şirketin satın aldığı yaklaşık 1.200 dönümlük arazi, geliştirilen projeler ve bu süreçte arsaların kazandığı değerle birlikte toplam yatırım portföyünün bugünkü tahmini değeri yaklaşık 120 milyon sterline ulaştı. DND Cyprus, La Joya, La Joya Perla ve La Joya Perla II projelerini hayata geçirerek 600 konutun satışını gerçekleştirdi.

DND Cyprus Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Dökmecioğlu, “DND Cyprus, Kuzey Kıbrıs’taki yatırımlarının merkezine, turizm potansiyeli ve gelişen gayrimenkul pazarıyla dikkat çeken İskele bölgesini yerleştirdi. İlk projemiz La Joya Rezidansları ve Resort’u 2025 yılında tamamlayarak yaşam ve kiralama faaliyetlerini başladık. DND Cyprus, La Joya Perla, La Joya Perla II ve ödüllü Lagoon Verde projeleriyle yatırımlarımızı genişletiyoruz” dedi.

Turizm yatırımı

DND Cyprus, gayrimenkul yatırımlarını turizm, konaklama ve gastronomi alanındaki iş birlikleriyle destekliyor. Cyprus Royal Tourism, Ülfet Beach Club ve Ülfet Shu ile geliştirilen iş birlikleri, şirketin projelerinde konaklayan misafirlere farklı deneyimler sunmayı ve Kuzey Kıbrıs’ın turizm potansiyeline katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Önümüzdeki yaz Mariachi Beach Club’ı hayata geçirmek üzere çalıştıklarını söyleyen Ozan Dökmecioğlu, turizm ve konaklama alanında yeni yatırımlar geliştirmeyi de hedeflediklerini anlatıyor.

Dökmecioğlu, “DND Cyprus olarak önümüzdeki dönemde mevcut projeleri tamamlamayı, sahip olduğumuz geniş arazi portföyü üzerinde yeni gayrimenkul ve turizm yatırımları geliştirmeyi ve Kuzey Kıbrıs’taki faaliyetlerimizi büyüterek bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz” diyor.

Ozan Dökmecioğlu'ndan KKTC’de yatırım yapacaklara 5 kritik not

• İnşaat firmasının tecrübesi, güvenirliliğini ve projenin özellikleri

• KKTC’de bulunan 32 adet beş yıldızlı otele yakınlık önemli.

• Gayrimenkulün dönemsel kiralamalara uygunluğu, ilave gelir yaratabilir.

• Döviz olarak alınıp, satılması veya kiralanması tercih edilmeli.

• KKTC’deki gayrimenkuller, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti devletlerinin güvencesi altındadır.