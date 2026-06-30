2026 Haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Enflasyon oranı saat kaçta belli olacak?

Haziran ayı enflasyon verisi, Temmuz 2026 emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayacak. TÜİK'in açıklayacağı verilerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkı kesinleşirken, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı da toplu sözleşme artışıyla birlikte hesaplanacak. Peki, Haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Haziran ayı enflasyon beklentileri ne yönde? İşte merak edilen tarih ve tüm detaylar...