ARA
DOLAR
46,67
0,03%
DOLAR
EURO
53,25
-0,09%
EURO
ALTIN
5908,44
0,03%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

2026 Haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Enflasyon oranı saat kaçta belli olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisinin gözü, TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı son 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenirken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkıyla hesaplanıyor. Peki, Haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte emekli ve memur maaş zammını belirleyecek kritik tarihe ilişkin detaylar...

Ekonomist
Ekonomist
2026 Haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Enflasyon oranı saat kaçta belli olacak?

Haziran ayı enflasyon verisi, Temmuz 2026 emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayacak. TÜİK'in açıklayacağı verilerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkı kesinleşirken, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı da toplu sözleşme artışıyla birlikte hesaplanacak. Peki, Haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Haziran ayı enflasyon beklentileri ne yönde? İşte merak edilen tarih ve tüm detaylar...

1 Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon rakamlarını 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10:00'da açıklayacak. Haziran ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammı da netleşmiş olacak.

2 Haziran ayı enflasyon beklentileri ne yönde?

Haziran ayı enflasyon beklentileri ne yönde?

TCMB, reel sektör, finans sektörü ve profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla hazırlanan haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıklamıştı.

Önceki ankette yüzde 1,52 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, son ankette yüzde 1,36 seviyesine indi.

Katılımcıların 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 28,94’ten yüzde 29,14’e yükseldi.

Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 23,81 düzeyinde değişmedi.

3 Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon tahmini kaç oldu?

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon tahmini kaç oldu?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan 17 ekonomistin haziran ayına ilişkin aylık enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 1,04 olarak belirlendi. Ekonomistlerin beklentileri yüzde 0,81 ile yüzde 1,77 arasında değişti.

Ortalama beklenti doğrultusunda, mayıs ayında yüzde 32,61 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun haziran ayında yüzde 32,17'ye gerilemesi öngörülüyor.

4 Haziran ayı enflasyon verisiyle başka hangi kalemlerde artış belli olacak?

Haziran ayı enflasyon verisiyle başka hangi kalemlerde artış belli olacak?

3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi, milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren birçok alanda belirleyici olacak. Buna göre,

Haziran verisinin de eklenmesiyle yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Bu oran, memur ve emeklilerin temmuz ayında alacağı maaş zammının hesaplanmasında esas alınacak.

Öte yandan, 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden belirlenen yasal kira artış tavanı da haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte güncellenecek ve temmuz ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanacak üst sınır belli olacak.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL