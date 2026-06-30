2026 Temmuz emekli zammı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli ve memur maaşları, her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı son 6 aylık enflasyon verileri esas alınarak hesaplanırken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammına ilave edilen enflasyon farkıyla şekilleniyor.

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan yılın ilk 5 aylık enflasyon verilerine göre emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 16,60 olarak kesinleşti. Nihai zam oranının belirlenmesi için ise gözler şimdi haziran ayı enflasyon verisine çevrildi.