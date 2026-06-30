2026 Temmuz emekli zammı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz 2026 emekli zammı için geri sayım devam ederken, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. TÜİK'in duyuracağı verilerle birlikte emeklilerin alacağı zam oranı netlik kazanacak. En düşük emekli maaşına yönelik olası düzenlemeler de yakından takip edilirken, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" ve "Temmuz 2026 emekli zammı yüzde kaç olacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor.
1 5 aylık enflasyon farkı ne kadar?
Emekli ve memur maaşları, her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı son 6 aylık enflasyon verileri esas alınarak hesaplanırken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammına ilave edilen enflasyon farkıyla şekilleniyor.
Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan yılın ilk 5 aylık enflasyon verilerine göre emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 16,60 olarak kesinleşti. Nihai zam oranının belirlenmesi için ise gözler şimdi haziran ayı enflasyon verisine çevrildi.
2 Haziran ayı enflasyon beklentileri ne yönde?
Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,36 olarak öngörüldü.
Haziran ayı enflasyonunun bu seviyede gerçekleşmesi halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2026 döneminde alacağı maaş zammının yüzde 18,19 olması bekleniyor.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan 17 ekonomistin haziran ayına ilişkin aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,04 olarak hesaplandı.
3 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Mevcut durumda 20 bin TL olarak ödenen en düşük emekli maaşının, hesaplamalara göre 23 bin 638 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor.
4 En düşük emekli maaşı 25 bin TL olur mu?
Ocak ayında yapılan yüzde 12,19’luk artışın ardından en düşük emekli aylığı normal hesaplamaya göre 18 bin 939 TL seviyesinde kalmış, ancak sosyal refah düzenlemesiyle 20 bin TL’ye tamamlanmıştı. Benzer bir taban maaş düzenlemesinin Temmuz dönemi için de gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Bu kapsamda en düşük emekli maaşının, yuvarlama yöntemi ya da ek refah payı desteğiyle 25 bin TL seviyesine çıkarılması öne çıkan senaryolar arasında değerlendiriliyor.