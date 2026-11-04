2027 asgari ücret zammı: Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2027 asgari ücret ne kadar olacak?

2027 yılı asgari ücret zammı için geri sayım sürerken, milyonlarca çalışanın gözü yeni ücretin belirleneceği görüşmelere çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği toplantılar öncesinde zam oranına ilişkin beklentiler de gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2027 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak, yeni asgari ücret hangi tarihte açıklanacak?
1 Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak?
2027 yılı asgari ücretini belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık 2026'da görüşmelere başlaması öngörülüyor. Ancak 2 Kasım 2026 itibarıyla komisyonun ilk toplantısını gerçekleştireceği tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı.
Önceki yıllardaki takvim dikkate alındığında, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayının ilk iki haftasında başlaması ve ay sonuna kadar sürmesi öngörülüyor.
2 2027 asgari ücret ne zaman açıklanacak?
2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin, komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 20-25 Aralık 2026 tarihleri arasında açıklanabileceği değerlendiriliyor. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara dayanan bu tarih aralığına ilişkin henüz resmî bir takvim duyurulmadı.
3 Asgari ücret ne kadar?
2026 yılı boyunca asgari ücret net 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt ise 33 bin 30 lira olarak uygulanıyor. 2027 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için mevcut tutar üzerinden farklı zam oranları gündeme geliyor.
4 2027 asgari ücret zam senaryoları neler?
2027 yılında uygulanacak asgari ücretin zam oranı henüz netleşmedi. Komisyon toplantıları öncesinde yüzde 20, yüzde 25 ve yüzde 30'luk artış ihtimalleri üzerinden hesaplamalar yapılıyor.
5 Asgari ücrete yüzde 20, 25 ve 30 zam gelirse ne kadar olur?
2027 yılı asgari ücretine yüzde 20 zam yapılması halinde net ücret 33 bin 690 lira 60 kuruşa, yüzde 25 artışta 35 bin 94 lira 38 kuruşa, yüzde 30 zam yapılması durumunda ise 36 bin 498 lira 15 kuruşa yükselecek.
Söz konusu tutarlar mevcut net asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalara dayanırken, 2027 yılı için uygulanacak kesin zam oranı henüz belirlenmedi.