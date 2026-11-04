2027 asgari ücret zammı: Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2027 asgari ücret ne kadar olacak?

2027 yılı asgari ücretine yüzde 20 zam yapılması halinde net ücret 33 bin 690 lira 60 kuruşa, yüzde 25 artışta 35 bin 94 lira 38 kuruşa, yüzde 30 zam yapılması durumunda ise 36 bin 498 lira 15 kuruşa yükselecek.

Söz konusu tutarlar mevcut net asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalara dayanırken, 2027 yılı için uygulanacak kesin zam oranı henüz belirlenmedi.