KAGİDER’den kadın girişimcilere çağrı: “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması ile başarı hikayenizi görünür kılın”

Türkiye’de kadın girişimciliğini desteklemek ve kadınların iş dünyasında yarattığı değeri görünür kılmak amacıyla düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması, 20’nci yılında yeni başarı hikâyelerini ödüllendirmeye hazırlanıyor.

KAGİDER, Garanti BBVA ve Ekonomist Dergisi iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışma, farklı alanlarda faaliyet gösteren kadın girişimcilere çalışmalarını ve başarılarını daha geniş kitlelerle paylaşma fırsatı sunuyor.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, yarışmanın kadın girişimcilerin başarılarının tanınması ve yeni girişimcilere ilham verilmesi açısından önem taşıdığını belirterek şu çağrıda bulundu:

“Başarı hikâyenizi paylaşın, başka kadınlara ilham verin”

“Türkiye’nin dört bir yanında, farklı sektörlerde ve ölçeklerde faaliyet gösteren kadın girişimcilerimiz var. İşlerini büyütmek, yenilikçi çözümler geliştirmek ve faaliyet gösterdikleri alanlarda değer yaratmak için çalışıyorlar. Bu emeğin ve başarının görünür olması çok önemli.

Tüm kadın girişimcilere çağrım; başvuru koşullarını incelemeleri, kendi başarı hikâyelerini paylaşmaları ve bu fırsatı değerlendirmeleri. İşletmenizin ölçeği ya da faaliyet gösterdiğiniz sektör ne olursa olsun, ortaya koyduğunuz değeri anlatmaktan çekinmeyin. Yarışmanın 20’nci yılında daha fazla kadın girişimcinin başvurusunu görmek ve yeni başarı hikâyelerini birlikte görünür kılmak istiyoruz. Kadın girişimcilerin birbirlerinin deneyimlerinden güç alması, rol modellerin çoğalması ve daha fazla kadının girişimciliğe yönelmesi için bu tür platformları önemsiyoruz. Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın 20’nci yılında, farklı sektörlerden daha fazla kadın girişimcinin başarı hikâyesini paylaşmasını ve bu hikâyelerin yeni girişimcilere ilham vermesini diliyoruz. Başvurular 30 Kasım’a kadar devam ediyor; tüm kadın girişimcileri bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyoruz."

Beş kategoride toplam 3 milyon TL ödül

Yarışma kapsamında beş kategoride toplam 3 milyon TL değerinde ödül verilecek. “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi”kategorisinin kazananı 1 milyon TL alırken, “Türkiye’nin Teknolojide Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi”, “Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi”, “Kadın Sosyal Etki Girişimcisi” ve “Kadın Kooperatifi” kategorilerinin her birinde 500 bin TL ödül verilecek.

Kazananlara ödülün yanı sıra üyelik ve network fırsatları

Yarışmada dereceye giren girişimcileri, para ödülünün yanı sıra farklı alanlarda destek ve gelişim fırsatları da bekliyor. Kazananlara bir yıl boyunca KAGİDER üyeliği, Ekonomist, Capital ve Elele dergilerine abonelik ve Garanti BBVA tarafından iletişim desteği sunulacak. Ayrıca girişimciler, iş dünyasından farklı isimlerle bir araya gelmelerini ve yeni iş birlikleri geliştirmelerini destekleyecek güçlü network fırsatlarından yararlanabilecek.

Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’na katılmak isteyen kadın girişimciler, başvuru koşullarını ve detayları yarışmanın resmi kanallarından inceleyebilir. Başvurular 30 Kasım’a kadar devam edecek.