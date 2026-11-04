Şehidin ismi yaşatılıyor: NMS-L "YETİŞEN" göreve başladı

Hafifliği, ölçeklendirilebilir balistik koruması ve modüler tasarımıyla dikkati çeken NMS-L, güvenlik güçlerine farklı operasyonel ihtiyaçlara göre yapılandırılabilen bir araç çözümü sunuyor.

Nurol Makina tarafından geliştirilen araç, güvenlik güçlerine YETİŞEN ismiyle hizmet verecek. Kuzey Irak’taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 5 Şubat 2025'te şehit düşen Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in ismini yaşatacak. Şirketin daha önce geliştirdiği 4x4 zırhlı muharebe aracı için de benzer bir tercihte bulunulmuştu. Hakkari Kırıkdağ'da 19 Ekim 2012'de şehit olan Hakkari Özel Harekat Şube Müdürü Yalçın Dizdaroğlu'nun adını yaşatmak için araca EJDER YALÇIN ismi verilmişti.

NMS-L, ilk kez IDEF 2023 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda tanıtıldı. Araç YETİŞEN ismiyle ise ilk kez SAHA 2026 Fuarı'nda sergilendi. Şirketin 4x4 taktik tekerlekli araç ailesindeki hafif sınıf ihtiyacına yönelik tasarlanan platform, koruma, hareket kabiliyeti ve görev esnekliğini bir araya getiriyor.

Aracın öne çıkan özelliklerinin başında, ölçeklendirilebilir balistik koruma ile hafif yapının bir arada sunulması geliyor. NATO STANAG 4569 standardına göre ölçeklendirilebilen balistik koruma yapısı, aracın farklı tehdit seviyelerine ve görev ihtiyaçlarına göre yapılandırılmasına imkan veriyor.

Tam bağımsız süspansiyon sistemiyle arazi hareket kabiliyeti desteklenen araç, patlak gider lastikler ve merkezi lastik şişirme sistemiyle de zorlu arazi koşullarında görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Beş personele kadar taşıma kapasitesi bulunan YETİŞEN, dört yan kapısı ve bir arka kapısıyla personelin araca giriş ve çıkışını kolaylaştıran bir yerleşim sunuyor. Aracın önemli özelliklerinden biri de CH-47 tipi helikopterlerle askıda taşınabilmesi. Bu kabiliyet, uygun operasyonel koşullarda aracın hava yoluyla farklı bölgelere intikal ettirilmesine ve birliklerin ihtiyaç duyulan bölgelere daha hızlı ulaştırılmasına imkan sağlayabilecek.

YETİŞEN, -32 ile +55 derece arasındaki sıcaklıklarda çalışabilecek şekilde tasarlandı. İsteğe bağlı donanımları arasında uzaktan kumandalı silah istasyonu, 360 derece çevresel görüş sistemi, gece görüş destek sistemi ve otomatik yangın söndürme sistemleri bulunuyor. Bu donanımlar, kullanıcı ihtiyaçlarına göre farklı görev konfigürasyonlarının oluşturulmasına imkan tanıyor.