84 yıllık enerji ve kimya devinde konkordato süresi uzatıldı

İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi; enerji, elektrik üretimi, kimya ve petrol alanlarında faaliyet gösteren Zülfikarlar Holding ve grup şirketlerinin konkordato sürecini uzatma kararı aldı.
1942 yılında kimya sektörüyle faaliyetlerine başlayan holding, mali dengesini korumak ve borçlarını yapılandırmak amacıyla konkordato korumasından yararlanmaya devam edecek.
Karardan etkilenen şirketler ve şahıslar
Mahkeme kararı kapsamında aşağıdaki grup şirketleri ve şirket yöneticisi için koruma tedbirleri uzatıldı:
İsfendiyar Zülfikari, TP Petrol Dağıtım A.Ş., Zülfikarlar Holding A.Ş., Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş., Tesla Enerji Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş., Berke Elektrik Üretim A.Ş., Zülfikarlar Kimyevi Maddeler İthalat İhracat ve Depoculuk A.Ş.
Konkordato koruma tedbirleri 13 Nisan 2027 tarihine kadar geçerli olacak. Belirlenen süre boyunca borç ödemeleri durdurulacak ve şirketlerin karşılıksız çekleri yazılmayarak alacaklıların takipleri askıya alınacak.