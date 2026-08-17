ARA
DOLAR
47,89
-0,02%
DOLAR
EURO
55,38
-0,04%
EURO
ALTIN
6669,36
0,04%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

84 yıllık enerji ve kimya devinde konkordato süresi uzatıldı

İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi, 1942'den bu yana enerji, kimya ve petrol sektörlerinde faaliyet gösteren Zülfikarlar Holding ve TP Petrol dahil grup şirketlerinin konkordato süresini 13 Nisan 2027'ye kadar uzattı.

Ekonomist
Ekonomist
84 yıllık enerji ve kimya devinde konkordato süresi uzatıldı

İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi; enerji, elektrik üretimi, kimya ve petrol alanlarında faaliyet gösteren Zülfikarlar Holding ve grup şirketlerinin konkordato sürecini uzatma kararı aldı.

1942 yılında kimya sektörüyle faaliyetlerine başlayan holding, mali dengesini korumak ve borçlarını yapılandırmak amacıyla konkordato korumasından yararlanmaya devam edecek.

Karardan etkilenen şirketler ve şahıslar

Mahkeme kararı kapsamında aşağıdaki grup şirketleri ve şirket yöneticisi için koruma tedbirleri uzatıldı:

İsfendiyar Zülfikari, TP Petrol Dağıtım A.Ş., Zülfikarlar Holding A.Ş., Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş., Tesla Enerji Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş., Berke Elektrik Üretim A.Ş., Zülfikarlar Kimyevi Maddeler İthalat İhracat ve Depoculuk A.Ş.

Konkordato koruma tedbirleri 13 Nisan 2027 tarihine kadar geçerli olacak. Belirlenen süre boyunca borç ödemeleri durdurulacak ve şirketlerin karşılıksız çekleri yazılmayarak alacaklıların takipleri askıya alınacak.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL