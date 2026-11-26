Raporda, küresel sıralamanın ilk 30 sırasında yer alan caddelerde kiralama ve mağaza açılış faaliyetlerinin yüzde 80'inden fazlasının, ilgili caddelerde ilk kez faaliyet gösteren perakendeciler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Söz konusu caddelerde kiralanan veya mağaza açılan alanların yaklaşık yüzde 90'ında uluslararası markalar yer aldı.

Her ülkenin önde gelen alışveriş caddesiyle temsil edildiği küresel sıralamada Türkiye'den İstiklal Caddesi de yer aldı.

Peki, dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri hangileri? Listenin zirvesinde hangi caddeler yer alıyor? İstiklal Caddesi dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

İşte 2026 yılının en pahalı alışveriş caddeleri...