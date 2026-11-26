Küresel gayrimenkul hizmetleri şirketi Cushman & Wakefield, dünyanın en pahalı alışveriş caddelerinin sıralandığı 2026 yılı Dünya Geneli Ana Caddeler raporunu yayımladı.
Dünya genelinde 147 alışveriş lokasyonunun kira verileri temel alınarak hazırlanan rapor, küresel ekonomideki dalgalanmalara rağmen dünyanın en çok talep gören alışveriş caddelerinin güçlü konumlarını koruduğunu ortaya koydu.
Rapora göre, dünyanın önde gelen alışveriş caddelerinde ilan edilen kira bedelleri son bir yılda yüzde 3 arttı. Kira artışının hız kazandığı tek bölge yüzde 3,1 ile Asya-Pasifik olurken, bölgedeki yükselişe Hindistan öncülük etti.
1 Dünyanın en pahalı caddeler hangileri?
Raporda, küresel sıralamanın ilk 30 sırasında yer alan caddelerde kiralama ve mağaza açılış faaliyetlerinin yüzde 80'inden fazlasının, ilgili caddelerde ilk kez faaliyet gösteren perakendeciler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Söz konusu caddelerde kiralanan veya mağaza açılan alanların yaklaşık yüzde 90'ında uluslararası markalar yer aldı.
Her ülkenin önde gelen alışveriş caddesiyle temsil edildiği küresel sıralamada Türkiye'den İstiklal Caddesi de yer aldı.
Peki, dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri hangileri? Listenin zirvesinde hangi caddeler yer alıyor? İstiklal Caddesi dünya sıralamasında kaçıncı oldu?
İşte 2026 yılının en pahalı alışveriş caddeleri...
2 1. Beşinci Cadde - New York, ABD
New York'taki Beşinci Cadde'de üç yıl boyunca sabit kalan kira bedelleri, son bir yılda yüzde 35 arttı. Bu artışla birlikte sıralamada iki basamak yükselen Beşinci Cadde, yeniden dünyanın en pahalı alışveriş caddesi oldu.
3 2. New Bond Caddesi - Londra, İngiltere
Londra'daki New Bond Caddesi'nde kira bedelleri değişmezken, cadde sıralamada bir basamak gerileyerek dünyanın en pahalı ikinci alışveriş caddesi oldu.
4 3. Via Montenapoleone - Milano, İtalya
Via Montenapoleone'de de kira bedelleri sabit kalırken, cadde listede bir basamak gerileyerek dünyanın en pahalı üçüncü alışveriş caddesi oldu.
5 4. Tsim Sha Tsui - Hong Kong, Çin
Listenin ilk 10'unda yer alan diğer caddelerin sıralamasında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
12 22. İstiklal Caddesi, İstanbul - Türkiye
İstanbul'un en önemli alışveriş ve turizm noktalarından biri olan İstiklal Caddesi ise listenin 22'nci sırasında yer aldı.