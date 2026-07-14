Baba-Kız el ele verdi, Van'dan dünyaya ihracat yapan marka çıkardı

Bazı ülkelerle de görüşmelerimiz sürüyor. İnşallah onları da sonuçlandırarak ihracatımızı artıracağız. Amacımız kaliteli ürün üretmek. Avrupa standartlarında üretim yapmaya çalışıyoruz ve bu kaliteyi yakaladığımıza inanıyoruz.

İş imkanı sağlamak ve ilimize katkıda bulunmak bizi sevindiriyor. Kızımla birlikte çalışıyoruz. Kendisi inşaat mühendisi ve İngilizce biliyor. Dış ticaret süreçlerinde önemli katkılar sunuyor. Ürünlerimizi kullanan ustalar, macun, astar, boya ve diğer yardımcı ürünlerimizden memnun kaldıkları için farklı markalara yönelmiyor. Bu durum Van'da, iç pazarda ve ihracat yaptığımız ülkelerde de geçerli. Kapasitemizi artırmak için desteğe ihtiyacımız var. İşimizi büyütmek ve çalışan sayımızı artırmak istiyoruz."