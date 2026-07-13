Şa-Ra Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Şa-Ra Enerji halka arz kaç lot verdi, SARAE ne zaman işlem görecek?

Şa-Ra Enerji halka arzında talep toplama sürecinin sona ermesiyle yatırımcıların gözü sonuçlara çevrildi. 8-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında talep toplayan Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş.'nin halka arzında lot dağılımı ve SARAE paylarının Borsa İstanbul'daki ilk işlem tarihi araştırılıyor.
Peki, Şa-Ra Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? SARAE ne zaman işlem görecek? İşte konuyla ilgili son durum..
1 Şa-Ra Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı?
Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş.'nin halka arz sonuçları henüz duyurulmadı.
8-10 Temmuz 2026 tarihlerinde tamamlanan talep toplama sürecinin ardından halka arz sonuçlarına ilişkin resmi açıklama bekleniyor. Sonuçların belli olmasıyla birlikte toplam yatırımcı sayısı, dağıtım yöntemi ve yatırımcı başına düşen kesin lot miktarı da netleşecek.
Şirketin veya halka arzda yetkili kurumların yapacağı resmi duyurunun ardından dağıtım sonuçları kamuoyuna açıklanacak.
2 Şa-Ra Enerji halka arzında kaç lot dağıtılacak?
Şa-Ra Enerji halka arzında yatırımcılara toplam 89 milyon lot pay sunulacak. Halka arz edilecek payların 44 milyon 500 bin lotluk bölümü sermaye artırımı, kalan 44 milyon 500 bin lotluk kısmı ise ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.
Kesin dağıtım sonuçları ise talep toplama sürecinin ardından yapılacak resmi açıklamayla netlik kazanacak.
3 Şa-Ra Enerji tahmini lot dağılımı nasıl olacak?
Şa-Ra Enerji halka arzında kesin lot dağıtımı henüz belli olmadı.
Halka arza olası katılım sayılarına göre hesaplanan tahmini lot dağılımı ise şöyle:
- 150 bin katılım: Yaklaşık 225 lot (15.750 TL)
- 250 bin katılım: Yaklaşık 135 lot (9.450 TL)
- 350 bin katılım: Yaklaşık 96 lot (6.720 TL)
- 500 bin katılım: Yaklaşık 67 lot (4.690 TL)
- 700 bin katılım: Yaklaşık 48 lot (3.360 TL)
- 1,1 milyon katılım: Yaklaşık 31 lot (2.170 TL)
- 1,6 milyon katılım: Yaklaşık 21 lot (1.470 TL)
- 2,2 milyon katılım: Yaklaşık 16 lot (1.120 TL)
Söz konusu rakamlar, farklı katılım senaryoları dikkate alınarak yapılan tahmini hesaplamalara dayanıyor. Kesin lot dağılımı ise halka arz sonuçlarının resmi olarak duyurulmasıyla netleşecek.
4 SARAE Borsa İstanbul'da ne zaman işlem girecek?
SARAE işlem koduyla Borsa İstanbul'da işlem görecek Şa-Ra Enerji paylarının ilk işlem tarihi henüz açıklanmadı.
Şirket ve ilgili kurumlar tarafından yapılacak resmi duyurunun ardından, SARAE hisselerinin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarih kamuoyu ile paylaşılacak.
SARAE paylarının ilk işlem tarihine ilişkin detayların, halka arz sonuçlarının ardından duyurulması bekleniyor.