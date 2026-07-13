Şa-Ra Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Şa-Ra Enerji halka arz kaç lot verdi, SARAE ne zaman işlem görecek?

Şa-Ra Enerji halka arzında yatırımcılara toplam 89 milyon lot pay sunulacak. Halka arz edilecek payların 44 milyon 500 bin lotluk bölümü sermaye artırımı, kalan 44 milyon 500 bin lotluk kısmı ise ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

Kesin dağıtım sonuçları ise talep toplama sürecinin ardından yapılacak resmi açıklamayla netlik kazanacak.