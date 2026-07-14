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  • Midilli'deki Osmanlı camisinde şaşırtan detay: Yıllardır yanlış biliniyordu

Midilli'deki Osmanlı camisinde şaşırtan detay: Yıllardır yanlış biliniyordu

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda yaklaşık 400 yıllık geçmişiyle öne çıkan Osmanlı dönemine ait tarihi cami, uzun süren restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından törenle yeniden ziyarete açıldı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Midilli'deki Osmanlı camisinde şaşırtan detay: Yıllardır yanlış biliniyordu

Midilli Adası'nda uzun yıllardır "Valide Camii" adıyla bilinen tarihi yapının gerçek kimliği, yürütülen bilimsel araştırmalarla ortaya çıkarıldı. 

Çalışmalar sonucunda yapının "Balizade Hasan Bey Camii" olduğu belirlenirken, restorasyonu tamamlanan caminin açılış törenine Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni de katıldı.

1 Yaklaşık 1,8 milyon euroluk bütçe

Yaklaşık 1,8 milyon euroluk bütçe

Midilli’nin Epano Skala Mahallesi’nde bulunan tarihi Osmanlı eserinin restorasyonu, Avrupa Birliği Kurtarma Fonu kapsamında yaklaşık 1,8 milyon euroluk bütçeyle gerçekleştirildi. 

Çalışmaların tamamlanmasıyla düzenlenen açılış töreni, adadaki son yılların en önemli kültürel miras projelerinden biri olarak değerlendirildi.

2 Caminin doğru adının "Balizade Hasan Bey Camii" olduğu anlaşıldı

Caminin doğru adının "Balizade Hasan Bey Camii" olduğu anlaşıldı

Restorasyon sırasında yapılan araştırmalarda camide bulunan tarihi kitabe yeniden incelendi. İncelemeler sonucunda yapının uzun yıllardır kullanılan "Valide Camii" isminin tarihi gerçeği yansıtmadığı, doğru adının "Balizade Hasan Bey Camii" olduğu belirlendi.

Yetkililer, isim değişikliğinin yalnızca bir düzeltme olmadığını, aynı zamanda Midilli’deki Osmanlı dönemine ait tarihi mirasın daha doğru belgelenmesi açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

3 İlk inşa 17. yüzyılın başlarında gerçekleştirildi

İlk inşa 17. yüzyılın başlarında gerçekleştirildi

Midilli Eski Eserler Müdürlüğü’nün verdiği bilgilere göre, caminin ilk inşası 17. yüzyılın başlarında, yaklaşık 1620 yılında gerçekleştirildi. Yapı, 1867 yılında meydana gelen büyük depremde ağır hasar gördü. Daha sonra yeniden inşa edilen cami, bugünkü görünümüne 1889 yılında kavuştu.

4 Midilli’de günümüze ulaşabilen en önemli Osmanlı eserlerinden biri

Midilli’de günümüze ulaşabilen en önemli Osmanlı eserlerinden biri

Kesme taştan inşa edilen, tek katlı yapısı, kırma çatısı, taş döşeli avlusu ve mimari özellikleriyle Balizade Hasan Bey Camii, Midilli’de günümüze ulaşabilen en önemli Osmanlı eserlerinden biri olarak gösteriliyor.

5 Yalnızca dış görünüm yenilenmedi

Yalnızca dış görünüm yenilenmedi

Restorasyon çalışmaları kapsamında yalnızca yapının dış görünümü yenilenmedi. Binanın temel güçlendirmesi ve statik takviyesi yapılırken, taş işçiliği korundu, çatı ve revak bölümleri yeniden inşa edildi.

6 Yunanistan Kültür Bakanlığı, tarihi yapının cami olarak ibadete açılmayacağını açıkladı

Yunanistan Kültür Bakanlığı, tarihi yapının cami olarak ibadete açılmayacağını açıkladı

Çalışmaların en dikkat çeken bölümlerinden biri ise 17,5 metre yüksekliğindeki tarihi minarenin tamamen restore edilerek özgün görünümüne kavuşturulması oldu. 

Böylece minare, Midilli’nin tarihi siluetindeki eski görkemli yerine yeniden kavuştu. Yunanistan Kültür Bakanlığı, tarihi yapının cami olarak ibadete açılmayacağını açıkladı. Restorasyonu tamamlanan Balizade Hasan Bey Camii, bundan sonraki süreçte müze ve kültürel etkinlik alanı olarak kullanılacak.

7 Sergi ve etkinlikler düzenlenecek

Sergi ve etkinlikler düzenlenecek

Yapıda düzenlenecek sergi ve etkinliklerle Midilli’nin çok kültürlü tarihi ile Osmanlı dönemine ait mirasın ziyaretçilere tanıtılması hedefleniyor.

Yetkililer, restorasyon sayesinde tarihi yapının hem ada halkı hem de yerli ve yabancı ziyaretçiler için önemli bir kültürel çekim merkezi haline geleceğini ifade etti.

Öte yandan, tarihi caminin salı günleri hariç, haftanın diğer günlerinde sabah saat 08.30 ile 15.30 arasında ziyarete açık olacağı öğrenildi.
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