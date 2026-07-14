Midilli'deki Osmanlı camisinde şaşırtan detay: Yıllardır yanlış biliniyordu

Çalışmaların en dikkat çeken bölümlerinden biri ise 17,5 metre yüksekliğindeki tarihi minarenin tamamen restore edilerek özgün görünümüne kavuşturulması oldu.

Böylece minare, Midilli’nin tarihi siluetindeki eski görkemli yerine yeniden kavuştu. Yunanistan Kültür Bakanlığı, tarihi yapının cami olarak ibadete açılmayacağını açıkladı. Restorasyonu tamamlanan Balizade Hasan Bey Camii, bundan sonraki süreçte müze ve kültürel etkinlik alanı olarak kullanılacak.