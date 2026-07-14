Beşiktaş'tan KAP açıklaması

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın transferi için oyuncunun kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır.”

Beşiktaş: "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Leandro Trossard, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul’a gelecektir. Leandro Trossard’ı taşıyan uçak, bu akşam saat 19.30’da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır."