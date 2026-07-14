Google, dev güneş santralinin tüm elektriğini satın alacak

Google, ABD'nin Arkansas eyaletinde inşa edilen büyük bir güneş enerjisi projesinin ilk etapta üreteceği elektriğin tamamını satın almak için anlaşma yaptı. Şirket, bu adımla fosil yakıtlardan kaynaklanan karbon emisyonlarını dengelemeyi hedefliyor.

Anlaşmaya göre Google, 2029 yılında faaliyete geçmesi planlanan Steel River Energy Center'ın ilk üretim kapasitesinin tamamını satın alacak. Bu bölüm, 1,6 gigavat güneş enerjisi ve 2 gigavat batarya depolama kapasitesi sunacak. Bu miktar, yaklaşık 315 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyede bulunuyor.

Elektriği doğrudan kullanmayacak

Google, santralden üretilen elektrik için sabit bir ücret ödeyecek. Ancak bu elektriği doğrudan kendi tesislerine aktarmayacak.

Şirket, elektriğini yine kömür, doğal gaz, nükleer enerji ve yenilenebilir kaynakların yer aldığı mevcut elektrik şebekesinden almaya devam edecek. Steel River Energy Center'ın üreteceği enerji de bu şebekenin bir parçası olacak.

Proje daha da büyüyecek

Steel River Energy Center tamamlandığında 2,45 gigavat güneş enerjisi üretim kapasitesine ve 2,9 GWh batarya depolama sistemine sahip olacak.

Üç aşamadan oluşan projenin ilk iki bölümü için 3,5 milyar dolarlık finansman sağlandı. Projede ABD'de üretilen çelik ve güneş panellerine öncelik verildi.

Yapay zekâ enerji tüketimini artırıyor

Google'ın elektrik tüketimi geçen yıl yüzde 37 arttı. Bu artış, şirketin şebekeden kaynaklanan karbon emisyonlarını da aynı oranda yükseltti.

Benzer tablo Meta ve Amazon gibi diğer teknoloji şirketlerinde de görülüyor. Yapay zekâyı destekleyen veri merkezlerinin hızla büyümesi, elektrik tüketimini önemli ölçüde artırdı. Bu ihtiyacın büyük bölümü ise hâlâ fosil yakıtlarla çalışan enerji santrallerinden karşılanıyor.

Bilim insanları da geçen ay Avrupa'da yaşanan aşırı sıcak hava dalgalarının, iklim değişikliği olmadan bu ölçekte görülmesinin neredeyse mümkün olmadığını açıklamıştı.

Teknoloji devleri güneş projelerine yöneliyor

Artan enerji ihtiyacı nedeniyle teknoloji şirketleri son dönemde büyük yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapıyor veya bu tesislerin elektrik üretimini uzun vadeli anlaşmalarla satın alıyor.

Meta, Teksas'taki 200 megavat kapasiteli bir güneş santralinin tüm elektrik üretimini satın aldı. Amazon ise Oregon'da geliştirilen 1,2 gigavatlık Sunstone güneş enerjisi ve batarya projesini devralmak için anlaşmaya vardı.

Bu tür anlaşmalar, şirketlerin karbon emisyonlarını dengeleme planlarının önemli bir parçası olarak görülse de, bazı uzmanlar bu yöntemin iklim üzerindeki gerçek etkisinin tartışmalı olduğunu belirtiyor.