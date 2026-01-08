Bakan Bolat "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptığı yazılı açıklamada, 2026'nın ilk çeyreğine dair Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni değerlendirdi.

-Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı: İthalatta zayıflama işareti

Söz konusu dönemde, ihracat beklenti endeksinin önceki çeyreğe göre 3,9 puan artışla 109,2'ye yükseldiğini hatırlatan Bolat, endeksin 100'ün üzerinde olmasının ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde olduğuna işaret ettiğini bildirdi.

Bolat, bu yılın ilk çeyreğinde, önceki çeyreğe göre Amerika'ya (3,1 puan), Orta Doğu'ya (1,9 puan), Afrika'ya (0,5 puan) ve tüm bu ülke gruplarının dışında kalan ülkelerin oluşturduğu diğer ülkelere (0,6 puan) ihracatta artış bekleyenlerin lehine olan durumun güçlenerek devam ettiğini kaydetti.

Gelecek 3 aylık dönemde ihracatçı firmaların ilk kez ihracat yapmayı planladıkları ülkeler arasında ABD'nin ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Bolat, Polonya'nın ikinci, Macaristan'ın ise üçüncü sırada bulunduğunu belirtti.

Bolat, ithalat beklenti endeksinin ise 5,8 puan azalarak 109,3 seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çekti.

Aralık 2025'te ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artışla 26 milyar 411 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Bakan Bolat, böylece tarihin en yüksek aylık ihracat değerine ulaşıldığını anımsattı.

Geçen yıl ihracatta 273 milyar 434 milyon dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atıldığını vurgulayan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel ekonomide ağırlaşan rekabet koşulları, artan korumacılık, zayıf dış talep ve yakın coğrafyamızdaki gelişmelere rağmen ihracatın 270 milyar dolar eşiğini aşarak 273 milyar 434 milyon dolar olarak gerçekleşmesi, ihracatçılarımızın dinamizmini ve ülkemizin üretim kapasitesini yansıtmaktadır. Bu kapsamda 2026 yılı için OVP'deki ihracat tahmini olan 282 milyar dolara ulaşmak için Bakanlıkça tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Beklenti anketi sonuçları da bu hedefin yakalanabileceğini desteklemektedir."