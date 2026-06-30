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  • Bakan Mehmet Şimşek işsizlik rakamlarını değerlendirdi: "Yapısal adımlarımızı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz"

Bakan Mehmet Şimşek işsizlik rakamlarını değerlendirdi: "Yapısal adımlarımızı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz"

Mayıs ayı işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, istihdamı korumak ve işgücüne katılımı artırmak için aktif işgücü politikaları uygulamaya devam ettiklerini kaydetti. Bakan Şimşek ayrıca, yapısal adımları hayata geçirmeyi sürdüreceklerini de ekledi.

Ekonomist
Ekonomist
Bakan Mehmet Şimşek işsizlik rakamlarını değerlendirdi: "Yapısal adımlarımızı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından bugün açıklanan Mayıs ayı işgücü istatistiklerini değerlendirdi. Mayısta istihdamın aylık 285 bin kişi artarken, işsizlik oranının yüzde 8,2 ile yatay seyrettiğine dikkat çeken Bakan Şimşek, istihdamı korumak ve işgücüne katılımı artırmak amacıyla aktif işgücü politikalarını uygulamaya devam ettiklerini ifade etti.

"Yapısal adımlarımızı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz"

Bakan Şimşek ayrıca, nitelikli insan kaynağını artıran, sürdürülebilir büyümeyi güçlendiren yapısal adımları hayata geçirmeye devam edeceklerini de kaydetti:

"Mayısta istihdam aylık 285 bin kişi artarken işsizlik oranı yüzde 8,2 ile yatay seyretti.

İstihdamı korumak ve işgücüne katılımı artırmak amacıyla aktif işgücü politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Başta gençler ve kadınlar olmak üzere istihdamı destekleyen işbaşı eğitim, beceri geliştirme ve mesleki dönüşüm programlarını güçlendiriyoruz.

Nitelikli insan kaynağını artıran, verimlilik odaklı üretimi destekleyen ve sürdürülebilir büyümeyi güçlendiren yapısal adımlarımızı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."

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