Bakan Şimşek istihdam verilerini değerlendirdi: "Kamu maliyesi açısından önemli kazanımlar sağlıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün TÜİK tarafından açıklanan yılın ikinci çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, ikinci çeyrekte mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 7,9’a gerilerken, istihdamın çeyreklik 155 bin kişi arttığını hatırlattı.

Ayrıca, tarım hariç sektörlerde son bir yıldaki ortalama kayıt dışı istihdam oranının yüzde 15,7 ile tarihsel ortalamanın oldukça altında seyrettiğine işaret etti.

TÜİK, Nisan-haziran döneminde işsiz sayısının önceki çeyreğe göre 84 bin kişi azalarak 2 milyon 799 bine düştüğünü ve işsizlik oranının ise 0,3 puanlık düşüşle yüzde 7,9 olarak kaydedildiğini duyurmuştu.

"Kamu maliyesi açısından önemli kazanımlar sağlıyor"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Bakan Mehmet Şimşek, çalışanlara sosyal güvence sağlayan kayıtlı istihdamın artmasının kamu maliyesi açısında da önemli kazanımlar sağladığını belirtip, şu açıklamalarda bulundu:

"İkinci çeyrekte mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 7,9’a gerilerken istihdam çeyreklik 155 bin kişi arttı.

Tarım hariç sektörlerde son bir yıldaki ortalama kayıt dışı istihdam oranı yüzde 15,7 ile tarihsel ortalamanın oldukça altında seyretti.

Çalışanlarımıza sosyal güvence sağlayan kayıtlı istihdamın artması kamu maliyesi açısından da önemli kazanımlar sağlıyor.

Beşeri sermayeyi güçlendiren, istihdamı destekleyen ve iş gücüne katılımı artıran politikalarımızı sürdürüyoruz."