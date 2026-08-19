Kademeli emeklilikte son durum: Kademeli emeklilik çıktı mı, ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik şartları neler?

Mevcut sistemde emeklilik şartları kişinin sigorta başlangıç tarihine, sigortalılık statüsüne, prim gün sayısına ve yaşına göre değişiyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında bulunan sigortalıların tabi olduğu koşullar da birbirinden farklılık gösterebiliyor.

Gündemdeki kademeli emeklilik modelinde ise sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak yaş ve prim kriterlerinin belirli basamaklarla uygulanması üzerinde duruluyor.

Ancak bu yönde yasal bir değişiklik yapılmadığı sürece mevcut emeklilik koşulları geçerliliğini koruyacak.