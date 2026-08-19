Kademeli emeklilikte son durum: Kademeli emeklilik çıktı mı, ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik şartları neler?

EYT kapsamı dışında kalan çalışanların kademeli emekliliğe ilişkin beklentisi sürüyor. 8 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olan çalışanlar, kademeli emekliliğe yönelik yeni bir adım atılıp atılmayacağını yakından takip ediyor.
Peki, kademeli emeklilik çıktı mı? Kademeli emeklilik çıkacak mı? Yeni düzenleme kimleri kapsayabilir? İşte 2026 kademeli emeklilikte son durum...
1 Kademeli emeklilik çıktı mı?
Kademeli emekliliğin hayata geçirilmesine ilişkin henüz alınmış resmi bir karar yok. 2026 itibarıyla mevcut emeklilik sisteminde bu yönde bir değişikliğe gidilmezken, olası düzenlemenin takvimine ilişkin de herhangi bir tarih açıklanmadı.
Konunun ilerleyen dönemde yasalaşması durumunda kimlerin kapsama gireceği sigortalılık başlangıcı, prim süresi ve yaş kriterleri üzerinden hazırlanacak yasal çerçeveyle netleşecek.
2 Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?
Kademeli emekliliğin ne zaman uygulanabileceğine dair resmi makamlarca duyurulmuş bir takvim bulunmuyor. Yeni bir emeklilik modeli üzerinde çalışıldığına ilişkin çeşitli iddialar zaman zaman kamuoyuna yansısa da çalışanlar için halen mevcut mevzuattaki koşullar geçerliliğini koruyor.
3 Kademeli emeklilikten kimler yararlanabilecek?
8 Eylül 1999’dan sonra çalışma hayatına başlayan ve EYT’den faydalanamayan kesim, kademeli emeklilik beklentisinin öne çıktığı grubu oluşturuyor. Talepler özellikle sigorta başlangıcı 2000 ile 2008 arasına denk gelen çalışanlarda yoğunlaşıyor. Bu kesim, emekliliğe ilişkin yaş ve prim koşullarının sigorta başlangıç yılına göre aşamalı hale getirilmesini istiyor.
Henüz söz konusu çalışanlara yönelik yeni bir emeklilik hakkı tanınmış değil.
4 Kademeli emeklilik şartları neler?
Mevcut sistemde emeklilik şartları kişinin sigorta başlangıç tarihine, sigortalılık statüsüne, prim gün sayısına ve yaşına göre değişiyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında bulunan sigortalıların tabi olduğu koşullar da birbirinden farklılık gösterebiliyor.
Gündemdeki kademeli emeklilik modelinde ise sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak yaş ve prim kriterlerinin belirli basamaklarla uygulanması üzerinde duruluyor.
Ancak bu yönde yasal bir değişiklik yapılmadığı sürece mevcut emeklilik koşulları geçerliliğini koruyacak.
5 2000-2008 arası sigortalılar kademeli emeklilikten yararlanacak mı?
Kademeli emeklilik tartışmalarında 2000-2008 döneminde çalışma hayatına başlayanların durumu da öne çıkıyor. Bu yıllara ilişkin internette çok sayıda olası emeklilik hesabı ve tablo dolaşıma girse de bunların herhangi biri resmi nitelik taşımıyor.
6 Kademeli emeklilik nedir?
EYT düzenlemesi sonrasında, sigorta başlangıcı 1999 ve sonrasına denk gelen çalışanların kademeli emeklilik beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Mevcut uygulamada emeklilik hakkı ilk sigortalılık tarihi, yaş ve prim günü gibi ölçütler üzerinden belirleniyor.
Tartışılan kademeli emeklilik modelinde ise bu koşulların sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak aşamalı şekilde uygulanması öne çıkıyor. Bununla birlikte, halihazırda yürürlüğe girmiş bir kademeli emeklilik düzenlemesi bulunmuyor.