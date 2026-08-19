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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz

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Avrupa ve ABD açılımı ile yüzde 100 büyüyecek

FixCloud, yerli mühendislikle geliştirdiği bulut ve yapay zeka altyapısını Avrupa ve ABD’ye taşıyor. İstanbul, Ankara, Frankfurt ve Amsterdam’daki veri merkezlerinden bulut hizmetleri sunan şirket bu yıl, 20 milyon dolar ciro hedefliyor.

Avrupa ve ABD açılımı ile yüzde 100 büyüyecek

Yerli teknoloji geliştirme ve yapay zeka alanında bağımsız altyapılar oluşturma artık, teknoloji sektörünün ve ülkelerin ekonomik rekabet gücünün temel unsurlarından biri haline gelmiş durumda. Özellikle yapay zeka uygulamalarının hızla yaygınlaşmasıyla birlikte verilerin ülke sınırları içinde işlenmesi, kritik bilgilerin korunması ve yüksek performanslı işlem gücüne yerli altyapılar üzerinden erişim sağlanması stratejik önem kazanıyor.

Ekonomist’in 02 - 15 Ağustos 2026 tarihli sayısından

Türkiye’de bu alanda yatırım yapan şirketlerin sayısı artıyor. Yüzde 100 Türk sermayesiyle faaliyet gösteren kurumsal bulut ve yönetilen hizmet sağlayıcısı FixCloud da öncü şirketlerden biri. Hem yerli yapay zeka altyapısına yaptığı yatırımlar hem de Avrupa ve ABD’deki büyüme hamleleriyle küresel pazardaki konumunu güçlendiren şirket; İstanbul’da iki, Ankara’da bir, Frankfurt’ta bir ve Amsterdam’da bir olmak üzere toplam beş veri merkezi üzerinden bulut hizmetleri veriyor.

Yapay zeka yatırımı

Şirketin büyüme stratejisinin temelinde teknoloji ihracatının bulunduğunu vurgulayan FixCloud CEO’su Yılmaz Barçın, “ABD bulut teknolojilerinin merkezi ve bizim için en önemli büyüme alanımız. ABD’deki faaliyetlerimize yeni başladık ve yıl sonu ciro hedefimiz 1 milyon dolar. ABD’de bir devlet üniversitesine satış gerçekleştirerek kamu tarafındaki önemli referanslarından birini de kazanmış olduk” diye anlatıyor.

Geçen yılı 12 milyon dolar ciro ile kapatan şirket bu yıl yurt dışı faaliyetlerinin hızlanmasının etkisiyle 20 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedefliyor. Şirket, Türkiye’nin hizmet ihracatına 10 milyon dolarlık katkı sunmayı planlıyor.

Fixcloud, 2025’te yalnızca yapay zeka altyapısına 2 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirmiş bulunuyor. Bu kapsamda, ABD’nin ticaret kısıtlaması altındaki NVIDIA GH200 teknolojisini Türkiye’ye getirerek yerli yapay zeka altyapısı kurarak hizmet olarak sağlayan ilk şirketlerden biri olduklarını belirten Barçın, bu yatırımla şirketlerin ticari verilerini yurt dışına çıkarmadan Türkiye’de işleyebileceği güvenli bir AI platformu oluşturduklarını söylüyor.

100 bin firmaya ulaşacak

Yıl sonuna kadar bin, 2030 yılına kadar da 100 bin firmaya yapay zeka hizmeti sunmayı hedefleyen şirket, Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) ile yaptığı iş birliği kapsamında da akredite edilen firmalara 20 bin dolarlık yapay zeka altyapı kredisi sağlayarak ekosistemin büyümesini destekliyor.

FixCloud, 2022 yılında Almanya operasyonunu başlatarak GDPR uyumlu bulut altyapısı sunan ilk Türk şirketi oldu. Frankfurt’taki veri merkezinin ardından 2024 yılında Amsterdam’da felaket kurtarma merkezini devreye alan şirket; Almanya, İngiltere, Hollanda, Polonya ve Avrupa’nın farklı ülkelerinden müşterilere hizmet veriyor.

“40’ın üzerinde aktif iş ortağımız var”
“2026’nın ilk yarısı altyapı yatırımlarını derinleştirdiğimiz, kapasitemizi güçlendirdiğimiz, Türkiye ve Avrupa’daki erişim seçeneklerimizi daha ileri taşıdığımız bir dönem oldu. 2026’nın ilk yarısında hedeflediğimiz performansın yüzde 20 üzerine çıkarken, yıl genelinde ise yüzde 100 büyüme hedefimizi koruyoruz. Aylık tekrarlayan gelir modelimiz ve 40’ın üzerinde aktif iş ortağımızdan oluşan ekosistemimiz büyümemizin temel dinamikleri. Bugüne kadar binden fazla şirketin dijital dönüşüm sürecinde çözüm ortağı olduk.”

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz

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