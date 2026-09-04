Bankasız ev ve araç alacaklar dikkat: Tasarruf finansmanında yeni dönem başlıyor! 1 Ekim’de kurallar değişiyor

Bankalardan kredi çekemeyen veya faiz ödemek yerine sadece hizmet bedeli vererek ev ya da otomobil almak isteyenlerin tercih ettiği "evim" sisteminde yeni kurallar yürürlüğe giriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından getirilen yeni düzenlemelerin hayata geçmesine çok az süre kaldı.
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; her gün milyarlarca liranın aktarıldığı, faizsiz ve uzun vadeli konut, iş yeri ile otomobil ihtiyaçlarının karşılandığı bu sistemde üst limitler güncellenirken, sözleşme sayılarına da sınırlama getirildi.
1 Hizmet bedeli ve masraflar
Tasarruf finansman şirketleri üzerinden talep edilen tutarın %7'si kadar hizmet bedeli alınıyor.
Bunun dışında devlete ödenmesi gereken yasal harç ve masraflar (tapu harcı, ipotek bedeli, araç devir noter ücreti gibi) haricinde ekstra bir ödeme gerçekleşmiyor.
2 En fazla iki sözleşme yapılabilecek
1 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girecek düzenlemeyle:
Aynı kişi en fazla 1 taşıt finansmanı sözleşmesi yapabilecek (Aynı anda 2-3 araç sözleşmesi yapılamayacak).
Aynı kişinin 1 konut veya çatılı iş yeri finansmanı sözleşmesi olabilecek.
Toplamda bir kişi en fazla iki aktif sözleşmeye (1 taşıt + 1 konut/iş yeri) sahip olabilecek.
3 Sözleşme limitleri ve tutarlar yükseltildi
Kişi veya risk grubu bazında sözleşme tutarı sınırları güncellendi:
Taşıt Finansmanı Azami Limit: 6 milyon 250 bin TL
Konut / İş Yeri Azami Limit: 62 milyon 500 bin TL
Bir kişi veya risk grubuna ait tüm sözleşmelerin toplam tutarı en fazla 62 milyon 500 bin TL ile sınırlandırıldı.
4 Şirket fonlarının değerlendirilmesine risk sınırı
Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığına gönderilen talimata göre, biriken tasarruf fonlarının riskli varlıklara yatırılması engellendi. Amaç, kaynakların hızla nakde çevrilebilecek (likit) risksiz varlıklarda tutulmasıdır.
Şirketler fon havuzlarını sadece şu alanlarda değerlendirebilecek:
Katılım bankalarında açılacak TL cinsi özel cari veya katılma hesapları,
Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen, altına dayalı olmayan TL cinsi yurt içi kira sertifikaları (sukuk),
Risk değeri 1 veya 2 olan, TL cinsinden ihraç edilmiş katılım esaslı yatırım fonları.
5 Nemasız fonlara ve yüksek tutarlı sözleşmelere yeni kurallar
Nemasız Fon Limiti: Tasarruf fon havuzlarında nemasız (getirisiz) kalan tutarların sınırlandırılması için günlük getirisiz bakiye, şirketin bir önceki ay sonu tasarruf fon havuzunun binde 2'sini (%0,2) aşamayacak. TCMB EFT kapanışından sonra gelen tutarlar ertesi gün hesaba dahil edilecek.
Yüksek Tutarlı Sözleşme Tanımı Güncellendi:
Taşıt için: 2.509.800 TL'den 5 milyon TL'ye çıkarıldı.
Konut/İş yeri için: 6.274.500 TL'den 12 milyon 500 bin TL'ye çıkarıldı.
Yüksek Tutarlı Sözleşme Oranı Sınırı: Yüksek tutarlı sözleşmelerin toplam sözleşme tutarına oranı %5 ile sınırlandırıldı. (1 Ocak 2025'ten sonra kurulan yeni şirketler için bu oran 30 Haziran 2027'ye kadar %15, 2027 sonuna kadar %10 olarak uygulanacak).
6 Tasarruf finansman sistemi nasıl işliyor?
Yüksek banka faizleri nedeniyle nakit parası olan da olmayan da bu sisteme yöneliyor. Sistem genel olarak %45 peşinat/taksit ödemesi ve %7 hizmet bedeli mantığıyla işliyor.
Örnek: 1 Milyon TL'lik Otomobil Alımı
Hizmet Bedeli: 1 milyon TL'nin %7'si olan 70.000 TL peşin ödenerek sisteme girilir.
Hak Etme Kuralı: 1 milyon TL'lik aracın finansmanını alabilmek için toplam tutarın %45'inin (450.000 TL) ödenmiş olması gerekir. Bu tutar tamamlandığında kalan 550.000 TL'yi şirket karşılar.
Otomobil almak için 60 ay, konut almak için 120 ay taksit sınırı bulunuyor. Otomobil örneğinden ilerlemek gerekirse, 1 milyon liralık otomobili almak için peşinatsız olarak 12 ay vadede aylık 83 bin 333 lira ödenmesi gerekiyor. 6'ncı ayda aracı almak için 1 milyon liranın yüzde 45'i olan 450 bin lirayı ödemiş olmak gerekiyor.
Aynı şartlarda vade süresi 24 ay olduğunda aylık taksitler 41 bin 666 lira oluyor. 11'inci yüzde 45'lik kısım tamamlandıktan sonra geriye kalan tutarı tasarruf finansman şirketi ödüyor.
36 ay vadeli senaryoda ise aylık ödeme 27 bin 777 lira olurken 16'ncı ayda tasarruf finansman kısmının geri kalanı hak ediliyor.
48 ay vadeli senaryoda aylık taksit 20 bin 833 lira olurken 22'nci ayda kalan tutarı şirket ödüyor.
60 ay vadeli senaryoda aylık taksit tutarı 16 bin 666 lira olurken 27'nci ayda aracı almak için geri kalan tutarı tasarruf finansman şirketi ödüyor.