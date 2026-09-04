Bankasız ev ve araç alacaklar dikkat: Tasarruf finansmanında yeni dönem başlıyor! 1 Ekim’de kurallar değişiyor

Yüksek banka faizleri nedeniyle nakit parası olan da olmayan da bu sisteme yöneliyor. Sistem genel olarak %45 peşinat/taksit ödemesi ve %7 hizmet bedeli mantığıyla işliyor.

Örnek: 1 Milyon TL'lik Otomobil Alımı

Hizmet Bedeli: 1 milyon TL'nin %7'si olan 70.000 TL peşin ödenerek sisteme girilir.

Hak Etme Kuralı: 1 milyon TL'lik aracın finansmanını alabilmek için toplam tutarın %45'inin (450.000 TL) ödenmiş olması gerekir. Bu tutar tamamlandığında kalan 550.000 TL'yi şirket karşılar.

Otomobil almak için 60 ay, konut almak için 120 ay taksit sınırı bulunuyor. Otomobil örneğinden ilerlemek gerekirse, 1 milyon liralık otomobili almak için peşinatsız olarak 12 ay vadede aylık 83 bin 333 lira ödenmesi gerekiyor. 6'ncı ayda aracı almak için 1 milyon liranın yüzde 45'i olan 450 bin lirayı ödemiş olmak gerekiyor.

Aynı şartlarda vade süresi 24 ay olduğunda aylık taksitler 41 bin 666 lira oluyor. 11'inci yüzde 45'lik kısım tamamlandıktan sonra geriye kalan tutarı tasarruf finansman şirketi ödüyor.

36 ay vadeli senaryoda ise aylık ödeme 27 bin 777 lira olurken 16'ncı ayda tasarruf finansman kısmının geri kalanı hak ediliyor.

48 ay vadeli senaryoda aylık taksit 20 bin 833 lira olurken 22'nci ayda kalan tutarı şirket ödüyor.

60 ay vadeli senaryoda aylık taksit tutarı 16 bin 666 lira olurken 27'nci ayda aracı almak için geri kalan tutarı tasarruf finansman şirketi ödüyor.