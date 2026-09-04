Eskişehir’de üretiyor, dünyadan talep alıyor: Hedefinde iki ülke var

Hakkı İşçi, AA muhabirine, ulusal ve uluslararası seviyede dünyanın önde gelen yarışmalarında birincilik ve kalite ödülleri kazanmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ürettiği farklı tat ve kokudaki balları tüketicilerle buluşturabilmek için çalıştığını dile getiren İşçi, "Tabii çileli bir yoldan geçmekteyiz. Nerede özel bitki varsa oraya doğru arılarımızı taşıyıp, oradaki bitki özlerinden elde ettiğimiz balı insanlarla buluşturmaya çalışıyoruz. Bu konuda çalışmalarımıza devam etmekteyiz." dedi.

İşçi, yarışmalarda ve analizlerde elde ettiği sonuçlarla yurt içinde ürünlerinin tanınırlığının arttığını belirterek, "Yurt dışında da uluslararası seviyedeki yarışmalarda ödüller alınca talepler oluyor. İnsanlar artık bize ulaşıyor. Balımızın kalitesini öğreniyorlar, görüyorlar ve bu şekilde bize ulaşıyorlar. Şu an temaslarımız devam ediyor." dedi.