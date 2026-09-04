Çifte emeklilik imkanı: Bireysel Emeklilik Sistemi ile ikinci gelir kapısı! Şartlar neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında sunulan yasal emeklilik hakkının yanı sıra, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sayesinde emeklilik döneminde ek bir gelir elde etmek mümkün hale geliyor. Çalışanlar ve birikim yapmak isteyen vatandaşlar, devlet katkısı desteğiyle birlikte geleceğini güvence altına alma şansı yakalıyor.

SGK’dan emekli olanlar veya aktif olarak çalışmaya devam edenler için ikinci bir emeklilik hakkı imkanı sunuluyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) üzerinden yürütülen bu süreçte, 3 bin 600 gün prim ödemesi ikinci bir emeklilik maaşı almak için yeterli oluyor. Peki, bu imkandan kimler yararlanabiliyor ve sistemin şartları neler? İşte detaylar...