ARA
DOLAR
48,44
0,24%
DOLAR
EURO
56,19
-0,34%
EURO
ALTIN
6727,36
0,37%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Çifte emeklilik imkanı: Bireysel Emeklilik Sistemi ile ikinci gelir kapısı! Şartlar neler?

SGK’dan emeklilik hakkının yanı sıra BES üzerinden de ikinci bir emeklilik geliri oluşturmak mümkün. Sigorta başlangıç tarihine göre değişen emeklilik şartlarının yanında BES’te en az 10 yıl sistemde kalma ve 56 yaşını doldurma koşulu bulunuyor.

Ekonomist
Ekonomist
Çifte emeklilik imkanı: Bireysel Emeklilik Sistemi ile ikinci gelir kapısı! Şartlar neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında sunulan yasal emeklilik hakkının yanı sıra, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sayesinde emeklilik döneminde ek bir gelir elde etmek mümkün hale geliyor. Çalışanlar ve birikim yapmak isteyen vatandaşlar, devlet katkısı desteğiyle birlikte geleceğini güvence altına alma şansı yakalıyor.

SGK’dan emekli olanlar veya aktif olarak çalışmaya devam edenler için ikinci bir emeklilik hakkı imkanı sunuluyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) üzerinden yürütülen bu süreçte, 3 bin 600 gün prim ödemesi ikinci bir emeklilik maaşı almak için yeterli oluyor. Peki, bu imkandan kimler yararlanabiliyor ve sistemin şartları neler? İşte detaylar...

1 BES’te emeklilik şartları nelerdir?

BES’te emeklilik şartları nelerdir?

SGK sisteminde emeklilik şartları sigorta başlangıç tarihine, prim gün sayısına ve yaşa göre değişiklik gösterirken; BES’te emekliliğe hak kazanmak için iki temel şart aranıyor. Sistemde en az 10 yıl kalmak ve 56 yaşını doldurmak emeklilik hakkı kazanmak için yeterli oluyor. Bu şartları sağlayan katılımcılar, SGK emekliliğinden bağımsız olarak ikinci bir emeklilik maaşı alma veya birikimlerini toplu para olarak çekme hakkına kavuşuyor.

2 Devlet katkısı birikimleri büyütüyor

Devlet katkısı birikimleri büyütüyor

Bireysel Emeklilik Sistemi'ni cazip kılan en önemli unsurlardan biri de sunulan devlet katkısı desteği. Katılımcıların sisteme yatırdığı katkı paylarına ek olarak sağlanan devlet desteği, birikimlerin daha hızlı büyümesini sağlıyor. Böylece vatandaşlar, çalışma hayatı boyunca yapacakları küçük tasarruflarla emeklilik döneminde yaşam standartlarını koruyabilecekleri ek bir finansal kaynak yaratabiliyor.

3 Geleceğe finansal güvence

Geleceğe finansal güvence

SGK’dan alınan emekli aylığına ek olarak BES’ten elde edilecek düzenli gelir, emeklilik dönemindeki finansal yükü önemli ölçüde hafifletiyor. İki sistemin birbirini tamamlayıcı nitelikte çalışması, katılımcılara hem sosyal güvenlik çatısı altında güvence hem de özel tasarruflarla desteklenmiş konforlu bir emeklilik hayatı sunuyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL