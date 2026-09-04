Çifte emeklilik imkanı: Bireysel Emeklilik Sistemi ile ikinci gelir kapısı! Şartlar neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında sunulan yasal emeklilik hakkının yanı sıra, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sayesinde emeklilik döneminde ek bir gelir elde etmek mümkün hale geliyor. Çalışanlar ve birikim yapmak isteyen vatandaşlar, devlet katkısı desteğiyle birlikte geleceğini güvence altına alma şansı yakalıyor.
SGK’dan emekli olanlar veya aktif olarak çalışmaya devam edenler için ikinci bir emeklilik hakkı imkanı sunuluyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) üzerinden yürütülen bu süreçte, 3 bin 600 gün prim ödemesi ikinci bir emeklilik maaşı almak için yeterli oluyor. Peki, bu imkandan kimler yararlanabiliyor ve sistemin şartları neler? İşte detaylar...
1 BES’te emeklilik şartları nelerdir?
SGK sisteminde emeklilik şartları sigorta başlangıç tarihine, prim gün sayısına ve yaşa göre değişiklik gösterirken; BES’te emekliliğe hak kazanmak için iki temel şart aranıyor. Sistemde en az 10 yıl kalmak ve 56 yaşını doldurmak emeklilik hakkı kazanmak için yeterli oluyor. Bu şartları sağlayan katılımcılar, SGK emekliliğinden bağımsız olarak ikinci bir emeklilik maaşı alma veya birikimlerini toplu para olarak çekme hakkına kavuşuyor.
2 Devlet katkısı birikimleri büyütüyor
Bireysel Emeklilik Sistemi'ni cazip kılan en önemli unsurlardan biri de sunulan devlet katkısı desteği. Katılımcıların sisteme yatırdığı katkı paylarına ek olarak sağlanan devlet desteği, birikimlerin daha hızlı büyümesini sağlıyor. Böylece vatandaşlar, çalışma hayatı boyunca yapacakları küçük tasarruflarla emeklilik döneminde yaşam standartlarını koruyabilecekleri ek bir finansal kaynak yaratabiliyor.
3 Geleceğe finansal güvence
SGK’dan alınan emekli aylığına ek olarak BES’ten elde edilecek düzenli gelir, emeklilik dönemindeki finansal yükü önemli ölçüde hafifletiyor. İki sistemin birbirini tamamlayıcı nitelikte çalışması, katılımcılara hem sosyal güvenlik çatısı altında güvence hem de özel tasarruflarla desteklenmiş konforlu bir emeklilik hayatı sunuyor.