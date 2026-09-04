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  • Bodrum Limanı'nda hareketli gün: İki dev gemi birden yanaştı

Bodrum Limanı'nda hareketli gün: İki dev gemi birden yanaştı

Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'a gelen 2 kruvaziyer, ilçeye toplam 2 bin 484 turist getirdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bodrum Limanı'nda hareketli gün: İki dev gemi birden yanaştı

Bodrum, kruvaziyer turizminde hareketli bir gün yaşadı. Muğla'nın turistik ilçesine yanaşan iki kruvaziyerle toplam 2 bin 484 turist geldi.

1 Bodrum Limanı'na yanaştırıldılar

Bodrum Limanı'na yanaştırıldılar

Bahama bayraklı 233 metre uzunluğundaki "Silver Nova" ve Malta bayraklı 264 metrelik "Marella Discovery" isimli gemiler, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

2 Patmos Limanı'na hareket edecek

Patmos Limanı'na hareket edecek

Santorini Limanı'ndan gelen ve ağırlıklı olarak ABD'li yolcuların bulunduğu "Silver Nova"da 691 yolcu ile 530 personel bulunduğu belirtildi.

Geminin Patmos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

3 Yolcular tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti

Yolcular tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti

Thira Limanı'ndan gelen ve ağırlıklı olarak İngiliz turistleri taşıyan "Marella Discovery"de ise 1793 yolcu ile 726 personel bulunuyor.

Geminin bir sonraki durağının Heraklion Limanı olacağı belirtildi.

Gemilerden inen yolcular, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.
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