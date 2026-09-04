Bodrum Limanı'nda hareketli gün: İki dev gemi birden yanaştı

Thira Limanı'ndan gelen ve ağırlıklı olarak İngiliz turistleri taşıyan "Marella Discovery"de ise 1793 yolcu ile 726 personel bulunuyor.

Geminin bir sonraki durağının Heraklion Limanı olacağı belirtildi.

Gemilerden inen yolcular, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.