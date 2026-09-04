Bodrum Limanı'nda hareketli gün: İki dev gemi birden yanaştı

Bodrum, kruvaziyer turizminde hareketli bir gün yaşadı. Muğla'nın turistik ilçesine yanaşan iki kruvaziyerle toplam 2 bin 484 turist geldi.
1 Bodrum Limanı'na yanaştırıldılar
Bahama bayraklı 233 metre uzunluğundaki "Silver Nova" ve Malta bayraklı 264 metrelik "Marella Discovery" isimli gemiler, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.
2 Patmos Limanı'na hareket edecek
Santorini Limanı'ndan gelen ve ağırlıklı olarak ABD'li yolcuların bulunduğu "Silver Nova"da 691 yolcu ile 530 personel bulunduğu belirtildi.
Geminin Patmos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.
3 Yolcular tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti
Thira Limanı'ndan gelen ve ağırlıklı olarak İngiliz turistleri taşıyan "Marella Discovery"de ise 1793 yolcu ile 726 personel bulunuyor.
Geminin bir sonraki durağının Heraklion Limanı olacağı belirtildi.
Gemilerden inen yolcular, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.