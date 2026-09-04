Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Ben ülkemin üretim gücüne güveniyorum. Bu gücü daha fazla pazara, daha fazla tüketiciye ulaştırmamız, daha fazla katma değer elde etmemiz gerekiyor. E-ihracat burada çok önemli bir fırsat sunuyor. Önümüzdeki dönemde e-ihracat hızlı büyümesini sürdürecek. Biz bu dönüşümün öncüsü olmak istiyoruz." dedi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, TİM ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) işbirliğiyle düzenlenen İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'nin (IGEXX 2026) açılışına, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu ile iş dünyasının önde gelen temsilcileri katıldı.

Gültepe, burada yaptığı konuşmada, üretimi dijitalle, dijitali ticaretle, ticareti ise sınırların ötesiyle buluşturan bir organizasyonu hayata geçirdiklerini söyledi.

Küresel ticarette e-ihracatın stratejik önem kazandığı bir dönemden geçildiğini dile getiren Gültepe, geçmişte bir firmanın dünyaya açılmasının uzun yıllar alabildiğini, bugün ise doğru platformlar aracılığıyla dünyanın her noktasına ürün satmanın mümkün hale geldiğini ifade etti.

Gültepe, Türkiye'nin üretim gücünün erişim gücüyle buluşturulması gerektiğini belirterek, "Ben ülkemin üretim gücüne güveniyorum. Bu gücü daha fazla pazara, daha fazla tüketiciye ulaştırmamız, daha fazla katma değer elde etmemiz gerekiyor. E-ihracat burada çok önemli bir fırsat sunuyor. Önümüzdeki dönemde e-ihracat hızlı büyümesini sürdürecek. Biz bu dönüşümün öncüsü olmak istiyoruz." dedi.

Bir ürünün bir firmayı, bir firmanın bir sektörü, bir sektörün de bir ülkeyi marka haline getirebileceğini söyleyen Gültepe, e-ihracatın üreticilere bu yolculuğu çok daha hızlı ve geniş bir coğrafyada gerçekleştirme imkanı verdiğini ifade etti.

Gültepe, bu nedenle 60 ülkeden 4 bin alıcının ağırlandığı IGEXX'i dünyaya açılmak isteyen Türk firmalarının buluşma noktası olarak gördüklerini dile getirdi.

Türkiye'nin dijital ticaret kapasitesinin hızla büyüdüğünü belirten Gültepe, "2025'te e-ticaret hacmimiz yüzde 52,2 artışla 4,5 trilyon lirayı aştı. E-ihracattan elde ettiğimiz döviz geliri 5 milyar doları geçti. Orta vadede e-ihracatın toplam ihracatımızdaki payını yüzde 10'a çıkarmaya kararlıyız." diye konuştu.

Bu hedef doğrultusunda küresel e-ticaret ekosistemini İstanbul'da bir araya getirdiklerini söyleyen Gültepe, toplam 3 trilyon dolarlık hacmi temsil eden 40 küresel pazar yerinin zirve kapsamında İstanbul'da bulunduğunu ifade etti.

Gültepe, küresel pazar yerlerine Türkiye ile işbirliğini geliştirme çağrısında bulunarak, "Türkiye'ye yalnızca pazar olarak değil, ortak olarak bakın. Biz 280 milyar dolarlık ihracatı olan bir üretim üssüyüz. 160 bini aşkın firmamız, 27 sektörümüzle 200'ü aşkın ülke ve bölgeye tedarik ve hizmet sağlıyoruz. Bizim gücümüz üretim, sizin gücünüz erişim. Güçlerimizi birleştirdiğimizde hepimiz kazanırız." dedi.

Daha fazla Türk üreticisinin küresel ağlara dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Gültepe, küresel pazar yerlerinin temsilcilerini bu konuda işbirliğine davet etti.

Gültepe, Türkiye'nin e-ihracattaki hedeflerine ilişkin, "Erişimde sınırları aşacağız. Markalaşmada sınırları aşacağız. Ölçekte sınırları aşacağız. El birliğiyle Türkiye'yi e-ihracatta marka ülke yapacağız." ifadesini kullandı.

"Dünya ticaretinin haritası yeniden şekilleniyor"

ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu da dünya ticaretinin haritasının yeniden şekillendiğini belirterek, jeopolitik gelişmeler, değişen tedarik zincirleri, yeni regülasyonlar, teknolojideki hızlı ilerleme ve dönüşen tüketici davranışlarının şirketlerin nerede üretim yaptığını, nerede satış gerçekleştirdiğini ve hangi pazarlarda büyüdüğünü yeniden belirlediğini söyledi.

Dijitalleşme ticarette sınırları ortadan kaldırırken yerel ve bölgesel pazarların giderek güçlendiğine işaret eden Çevikoğlu, yeni düzende küresel pazarlarda büyümenin farklı coğrafyaları doğru anlamayı, yerel ekosistemlerle güçlü bağlar kurmayı ve her pazarın kendi dinamiklerine uyum sağlamayı gerektirdiğini ifade etti.

Çevikoğlu, IGEXX 2026'nın Beyond Borders temasının da bu yeni döneme işaret ettiğini dile getirerek, "Lojistikten ödeme sistemlerine, güvenli ve sürdürülebilir ticaretten yapay zekaya kadar e-ticaretin tüm unsurları yeniden şekilleniyor. Bu dönemde rekabet, veriyi doğru kullanma ve değişime uyum sağlama gücü üzerinden belirlenecek. Geleceğin ticareti ise birbirine bağlanan pazarlar ve güçlü ekosistemlerden doğacak." diye konuştu.

IGEXX'te bu anlayışla farklı pazarları, teknolojileri ve iş dünyasının aktörlerini aynı zeminde buluşturduklarını söyleyen Çevikoğlu, böylece yeni işbirliklerinin ve ticaret fırsatlarının önünü açmayı amaçladıklarını belirtti.

Çevikoğlu, zirvenin şirketler arasında somut ticari ilişkiler kurulması açısından önemine işaret ederek, "Dolayısıyla buradaki asıl kazanımımız, şirketlerin birbirini tanıması, doğru iş ortaklarıyla buluşması ve burada kurulan bağların gerçek ticarete dönüşmesi. Burada başlayan bir temasın yeni bir pazara, gerçekleştirilen bir görüşmenin yeni bir yatırıma, bugün kurulan bir bağın ise uzun vadeli bir ticari başarıya dönüşmesini istiyoruz." dedi.