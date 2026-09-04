"Hikayeyi baştan anlatın, bu savaşı başlatan sizsiniz"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in petrol fiyatlarındaki artıştan dolayı İran'ı suçlayan açıklamalarına cevap verdi.

Vance'in ülkedeki akaryakıt fiyatlarındaki artışların nedenini "İran'ın ticari gemilere ateş açmasına" bağlayan açıklamasını alıntılayan Azizi, "Hikayeyi baştan anlatın. Asla unutmayın, bu savaşı başlatan sizsiniz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Akaryakıt fiyatlarının çok yüksek olmasının nedeni İranlıların ticari gemilere ateş açmasıdır." demişti.

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarının ardından başlayan savaşta Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri büyük oranda kısıtlamıştı. 17 Haziran'da İran-ABD arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrasında Boğaz'dan geçişlere izin verilmişti. İran, ABD ile mutabakatın uygulanması konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle 8 Temmuz'da yeniden alevlenen savaşın ardından 12 Temmuz'da Boğaz'ı yeniden kısıtlamıştı.

İran'ın Hürmüz’ü kapatmasının ardından bölgeden petrol akışı büyük oranda durdu. Bu da dünya genelinde petrol fiyatlarının hızla artmasına neden oldu.