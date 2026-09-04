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Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat! 2 milyon TL'nin altındaki modeller belli oldu: İşte liste...

Sıfır otomobil almak isteyenler, Eylül 2026 itibarıyla markaların güncel fiyat listelerini ve bütçeye uygun modelleri yakından takip ediyor. Yeni araç sahibi olmayı planlayanların araştırdığı seçenekler arasında 2 milyon TL'nin altında satışa sunulan modeller de yer alıyor. Peki, 2 milyon TL'nin altında hangi sıfır otomobiller bulunuyor? İşte Eylül 2026 güncel sıfır araç fiyatları ve 2 milyon TL altındaki modeller...

Ekonomist
Ekonomist
Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat! 2 milyon TL'nin altındaki modeller belli oldu: İşte liste...

Eylül ayıyla birlikte sıfır otomobil piyasasındaki güncel fiyatlar ve markaların satışa sunduğu modeller yeniden gündemde. Araç satın almayı düşünenler özellikle belirli bir bütçenin altında kalan seçenekleri araştırırken, 2 milyon TL altındaki sıfır otomobiller de merak ediliyor. 

Peki, sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? 2 milyon TL'nin altında hangi sıfır otomobil modelleri var? İşte Eylül 2026 güncel sıfır araç fiyatları ve markalara göre modeller...

1 Fiat Egea

Fiat Egea

Fiat Egea 1.6 Manuel:  1 milyon 449 bin 900 TL
Fiat Egea Sedan Easy 1.6 Otomatik: 1 milyon 850 bin 900 TL

2 Opel Corsa

Opel Corsa

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 kampanyalı fiyatı: 1 milyon 444 bin TL

3 Dacia Yeni Sandero

Dacia Yeni Sandero

Dacia Yeni Sandero Expression TCe 100: 1 milyon 460 bin TL

Dacia Yeni Sandero Stepway Expression Eco-G 120 auto: 1 milyon 786 bin TL

4 Kia Picanto

Kia Picanto

Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT (Donanım Feel): 1 milyon 460 bin TL

Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT (Donanım Cool): 1 milyon 435 bin TL

5 Hyundai i20

Hyundai i20

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS MT Jump (GSR2C & E-Call) – Manuel: 1 milyon 555 bin TL

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS DCT Jump (GSR2C & E-Call) – DCT: 1 milyon 736 bin TL

6 KGM SsangYong Tivoli

KGM SsangYong Tivoli

KGM SsangYong Tivoli 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Deluxe (2025):  1 milyon 790 bin 432 TL

7 Renault Clio

Renault Clio

Renault Clio Evolution Plus TCe EDC 115 hp: 1 milyon 830 bin TL

8 Toyota Corolla

Toyota Corolla

Toyota Corolla Vision Plus 1,5 L Benzin (125 HP) Multidrive S (Otomatik): 1 milyon 850 bin TL

9 Skoda Fabia

Skoda Fabia

Škoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: 1 milyon 877 bin 900 TL

10 Nissan Juke

Nissan Juke

Nissan Juke Tekna Plus: 1 milyon 899 bin TL

11 Togg T10X

Togg T10X

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 909 bin 48 TL

12 Togg T10F

Togg T10F

Togg T10F V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 884 bin 980 TL

13 Seat Ibiza

Seat Ibiza

Seat yeni Ibiz 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus Benzinli: 1 milyon 985 bin TL

14 Citroen Elektrikli ë-C3

Citroen Elektrikli ë-C3

Citroen Elektrikli ë-C3 83 kW Elektrikli Motor: 1 milyon 600 bin TL

Citroen Elektrikli ë-C3 Aircross 83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil: 1 milyon 855 bin TL
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