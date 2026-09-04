Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat! 2 milyon TL'nin altındaki modeller belli oldu: İşte liste...

Eylül ayıyla birlikte sıfır otomobil piyasasındaki güncel fiyatlar ve markaların satışa sunduğu modeller yeniden gündemde. Araç satın almayı düşünenler özellikle belirli bir bütçenin altında kalan seçenekleri araştırırken, 2 milyon TL altındaki sıfır otomobiller de merak ediliyor.

Peki, sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? 2 milyon TL'nin altında hangi sıfır otomobil modelleri var? İşte Eylül 2026 güncel sıfır araç fiyatları ve markalara göre modeller...