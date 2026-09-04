Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat! 2 milyon TL'nin altındaki modeller belli oldu: İşte liste...

Eylül ayıyla birlikte sıfır otomobil piyasasındaki güncel fiyatlar ve markaların satışa sunduğu modeller yeniden gündemde. Araç satın almayı düşünenler özellikle belirli bir bütçenin altında kalan seçenekleri araştırırken, 2 milyon TL altındaki sıfır otomobiller de merak ediliyor.
Peki, sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? 2 milyon TL'nin altında hangi sıfır otomobil modelleri var? İşte Eylül 2026 güncel sıfır araç fiyatları ve markalara göre modeller...
1 Fiat Egea
Fiat Egea 1.6 Manuel: 1 milyon 449 bin 900 TL
Fiat Egea Sedan Easy 1.6 Otomatik: 1 milyon 850 bin 900 TL
3 Dacia Yeni Sandero
Dacia Yeni Sandero Expression TCe 100: 1 milyon 460 bin TL
Dacia Yeni Sandero Stepway Expression Eco-G 120 auto: 1 milyon 786 bin TL
4 Kia Picanto
Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT (Donanım Feel): 1 milyon 460 bin TL
Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT (Donanım Cool): 1 milyon 435 bin TL
5 Hyundai i20
Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS MT Jump (GSR2C & E-Call) – Manuel: 1 milyon 555 bin TL
Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS DCT Jump (GSR2C & E-Call) – DCT: 1 milyon 736 bin TL
6 KGM SsangYong Tivoli
KGM SsangYong Tivoli 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Deluxe (2025): 1 milyon 790 bin 432 TL
8 Toyota Corolla
Toyota Corolla Vision Plus 1,5 L Benzin (125 HP) Multidrive S (Otomatik): 1 milyon 850 bin TL