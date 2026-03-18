Dış ticarette dikkat çeken tablo: İhracat birim değeri artarken, miktar azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak ayına ait dış ticaret endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 arttı.

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,5 arttı.

Yakıtlarda ise yüzde 9,8 azalırken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14 oranında artış gösterdi.

İhracat miktar endeksi yüzde 15,1 azaldı

İhracat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 azaldı.

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,4, yakıtlarda yüzde 20,8, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) de yüzde 14,6 oranında azalış gösterdi.

İthalat birim değer endeksinde artış

İthalat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,3 artarken, yakıtlarda yüzde 16,9 azaldı.

Ham maddelerde ise (yakıt hariç) yüzde 2,1, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,3 artış gösterdi.

İthalat miktar endeksi yüzde 5,8 azaldı

İthalat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,5 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,9 arttı.

Yakıtlarda yüzde 3,3, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,5 azalış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 5 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi 2026 Aralık ayında 146,4 iken, 2026 Ocak ayında yüzde 5 oranında azalarak 139,1 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi, 2025 yılı Ocak ayında 139,3 iken, 2026 yılı Ocak ayında yüzde 11,7 oranında azalarak 122,9 seviyesine indi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 3 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi 2026 Aralık ayında 130,6 iken, 2026 Ocak ayında yüzde 3 oranında azalarak 126,7 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi 2025 yılı Ocak ayında 122 iken, 2026 yılı Ocak ayında yüzde 2,9 oranında azalarak 118,5 olarak kayıtlara geçti.

Dış ticaret haddi 2026 yılı Ocak ayında 95,3 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı Ocak ayında 89,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5,7 puan artarak, 2026 yılı Ocak ayında 95,3 oldu.