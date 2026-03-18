Veriler belli oldu: Tarımsal girdi maliyetlerinde artış devam ediyor

TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre, tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 30,59, aylık ise yüzde 3,86 oranında artış gösterdi.

Ekonomist
[email protected]

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılının Ocak ayına ilişkin "Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi" verilerini yayımladı. 

Buna göre, Tarımsal girdi fiyat endeksinde (Tarım-GFE) (2020=100), 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,59 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 32,47 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 4,07, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,58 artış yaşandı. 

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde ise yüzde 32,09, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 22,01 artış görüldü.

Veriler belli oldu: Tarımsal girdi maliyetlerinde artış devam ediyor-1
Veriler belli oldu: Tarımsal girdi maliyetlerinde artış devam ediyor-2

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup hangisi oldu?

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 43,74 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 13,28 artış ile diğer mal ve hizmetler oldu.

Veriler belli oldu: Tarımsal girdi maliyetlerinde artış devam ediyor-3
Veriler belli oldu: Tarımsal girdi maliyetlerinde artış devam ediyor-4
