Türkiye'nin "Zamanı" artık o şirkete emanet

"Zaman ve frekans çözümleri konusunda farklı ürünleri geliştirerek ülkemizde bu alandaki ihtiyacı gidermek istiyoruz. Bunları da millileştirmek istiyoruz. Dolayısıyla bu da bizim için çok önemli bir itici güç oldu. Böyle bir zaman çözümü yarattığınız zaman askeri alandan daha çok sivil alanda kullanım imkanı var. Telekom, enerji, bankacılık sektörleri için, fabrika ve kritik tesislerde otomasyona dayalı faaliyetler için çok önemli. Zaman ve frekans çözümlerindeki bazı ürün eksiklerini de tamamlayarak bütün ihtiyaçları karşılayabilecek bir set oluşturmayı amaçlıyoruz. Onu yaptığımızda da HAVELSAN olarak Türkiye'de hem askeri hem de sivil alanın ihtiyaçlarını çok büyük bir oranda karşılamış olacağız."