Operasyonların gizli kahramanları yetişiyor: Erzurum’da dedektör köpek mesaisi

Erzurum'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Köpek Eğitim Merkezi’nde eğitilen dedektör köpekler, Doğu Anadolu'daki asayiş ve operasyonel görevlerde kullanılacak.
1 Kentteki köpeklerin barınma ve eğitim koşulları iyileştirildi
İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun koordinesinde kurulan Köpek Eğitim Merkezi ile kentteki dedektör köpeklerin barınma ve eğitim koşulları iyileştirildi.
2 Farklı branşlarda görev yapan köpekler bulunuyor
Çat kara yolu üzerindeki yerleşkede 2 bin metrekare alanda oluşturulan ve 18 köpek kapasitesine sahip merkezde, farklı branşlarda görev yapan köpekler bulunuyor.
3 Pentatlon eğitim alanı da yer alıyor
Çetin kış şartları dikkate alınarak inşa edilen tesiste, köpeklerin fiziksel yeterliliklerini artırmaya yönelik pentatlon eğitim alanı da yer alıyor.
4 Köpekler sıkı eğitimden geçiyor
Merkezde narkotik, asayiş, bomba arama ve olay yeri inceleme alanlarında kullanılan köpekler sıkı eğitimden geçiriliyor.
5 Daha dayanıklı şekilde yetiştiriliyorlar
Erzurum'un yüksek rakımı ve sert iklim koşulları, köpeklerin zorlu görevler öncesinde daha dayanıklı şekilde yetiştirilmesine katkı sağlıyor.
6 Köpek sevki de gerçekleşiyor
Ayrıca merkezden Doğu Anadolu'daki illerde ihtiyaç duyulması halinde köpek sevki ve koordinasyonu gerçekleştiriliyor.
7 Merkezde narkotik, asayiş ve olay yeri inceleme şubeleri faaliyet gösteriyor
Köpek eğitmeni polis memuru ve veteriner Murat Özay, AA muhabirine, kurulan merkezde Narkotik, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme şubelerinin faaliyet gösterdiğini söyledi.
8 Tesiste eğitim alanları da bulunuyor
Özay, tesiste eğitim alanlarının da bulunduğunu belirterek, "Asayişte 2 görev, 3 deneme, narkotikte 2 görev, 1 deneme ve bomba arama olmak üzere 9 köpeğimiz mevcut." dedi.
9 Narkotik köpekleri geçen sene katıldıkları operasyonda 400 kilogram uyuşturucu ele geçirdiler
Geçen yıl narkotik köpeklerin katıldıkları operasyonlarda 400 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini dile getiren Özay, bomba arama köpeğinin de 131 göreve katıldığını bildirdi.
10 Merkezde 5 polis görev yapıyor
Merkezde 5 polisin görevli olduğunu anlatan Özay, "Burada soğuk iklimlerde yetiştirilmek üzere daha uygun koşullarda eğitim planlaması yapılacak. Erzurum'un soğuk iklimde ve yüksek rakımda olması, köpeklerimizin kondisyonu açısından önemli." dedi.
11 "Çözülmesi gereken cinayetlerde köpeklerimiz görevlendiriliyor"
Çözülmesi gereken cinayetlerde de köpeklerin görevlendirildiğine dikkat çeken Özay, "Erzurum, Doğu Anadolu'da merkezi konumda olması sebebiyle iz takip ve kadavra arama köpeklerimizin sevk ve koordinesinde daha uygun bir yer. Doğu Anadolu'daki tüm illerde ihtiyaç duyulduğunda buradan köpek sevki gerçekleştiriliyor. Operasyon ya da kayıp şahıslar veya çözülmesi gereken cinayetlerde köpeklerimiz görevlendiriliyor. Merkezimiz köpeklerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn edildi ve konforlu alan oluşturuldu." ifadelerini kullandı.
12 "Tesis, Erzurum'un zor hava koşullarına uygun şekilde daha konforlu hale getirildi"
Şehrin soğuk olması nedeniyle merkezdeki ısınma konusunun da buna göre yapıldığını belirten Özay, "Yeni kurulan bu tesisimiz Erzurum'un zor hava koşullarına uygun şekilde daha konforlu hale getirildi." açıklamasında bulundu.
13 "8 köpek uygun görülen branşlarda göreve başladı"
Geçen sene 8 köpek yetiştirdiklerini belirten Murat Özay, "Bunlar Ankara Köpek Eğitim Merkezince yapılan testlerde başarılı olarak uygun görülen branşlarda göreve başladı." dedi.
14 "Uygun hava koşullarında en az 2 saat eğitimden geçiyorlar"
Özay, köpeklerin Belçika malinoisi, labrador, golden ve Alman çoban cinslerinden olduğunu, uygun hava koşullarında en az 2 saat eğitimden geçtiğini aktardı.