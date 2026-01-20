Operasyonların gizli kahramanları yetişiyor: Erzurum’da dedektör köpek mesaisi

Çözülmesi gereken cinayetlerde de köpeklerin görevlendirildiğine dikkat çeken Özay, "Erzurum, Doğu Anadolu'da merkezi konumda olması sebebiyle iz takip ve kadavra arama köpeklerimizin sevk ve koordinesinde daha uygun bir yer. Doğu Anadolu'daki tüm illerde ihtiyaç duyulduğunda buradan köpek sevki gerçekleştiriliyor. Operasyon ya da kayıp şahıslar veya çözülmesi gereken cinayetlerde köpeklerimiz görevlendiriliyor. Merkezimiz köpeklerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn edildi ve konforlu alan oluşturuldu." ifadelerini kullandı.