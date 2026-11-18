Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup toplantısında konuştu.

Erdoğan, daha nice seneler boyunca milletin de desteğiyle Türkiye'ye hizmet bahtiyarlığını omuzlarında taşıyacaklarını ve nice eseri, projeyi, yatırımı milletle buluşturma bahtiyarlığına mazhar olacaklarını belirtti.

“Emeklilerimizin tamamını kapsayan iyileştirmeyi sene başından önce hayata geçireceğiz”

AK Parti hükümetlerinde ülkesi ve milleti için emek vermiş tüm arkadaşlarını şükranla andığını söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Vefat eden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, resmi bir vazifesi olmasa dahi kendini bu hareketin bir neferi olarak görüp partimizle gönül bağını sürdüren kardeşlerimize teşekkür ediyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak sorumluluklarımızın idrakiyle milletimizin sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz. Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu çeşitli vesilelerle dile getirmiş, bu sıkıntıları ilk fırsatta gidermek istediğimizi ifade etmiştik. Bir önceki Kabine toplantımızda bununla ilgili irademizi ortaya koyduk, gerek grup yönetimimiz, gerek ekonomi kurmaylarımız hazırlıklarını yürüttüğümüz çalışmanın genel çerçevesini kamuoyumuzla paylaştılar. Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşımla meseleyi tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. 17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi Yüce Meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz."

"769 milyar lira ödenek tahsis ettik"

Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından birinci gündemlerinin deprem yaralarının hızla sarılması ve depremzedelerin yeni evlerine kavuşturulması olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Hamdolsun milletimize verdiğimiz sözleri tuttuk. Dünyada başka hiçbir ülkenin başaramayacağı rekor bir sürede, asrın inşasını tamamladık. Deprem bölgemizde toplam 455 bin 357 konut ve iş yerini hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve zarar gören altyapının yeniden inşası için 100 milyar doların üzerinde harcama yaptık. Deprem turistlerinin, deprem bölgesinin yolunu unuttuğu bir dönemde biz bütün bunları alnımızın akıyla gerçekleştirdik. Tabii burada durmadık. Eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesi olan 500 bin konutu inşa etmek için kolları sıvadık. 'Ev Sahibi Türkiye' projemizde hak sahiplerimiz belirlendi, konutların kuraları çekildi. Mart 2027'den itibaren ilk konutlarımızı teslim ediyoruz. 2027 yılı bütçesinde toplam deprem hasarlarının giderilmesi ve afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 769 milyar lira tutarında ödenek tahsis ettik. Deprem bölgesinin inşa ve ihyası için ayrılan kaynaklar azaldıkça başka ihtiyaçlara daha fazla harcama yapabileceğiz. Elbette bunun olumlu yansımalarını sosyal yardımlar, destekler, yatırımlar başta olmak üzere diğer alanlarda da göreceğiz.”

Fon soruşturması

Fon meselesini yakından takip ettiklerini ifade eden Erdoğan, konuya ilişkin açıkladıkları üç aşamalı yol haritası çerçevesinde meseleye titizlikle riyaset ettiklerini belirterek, "Benzer sorunlarla karşılaşmış ülkelerle kıyas dahi edilemeyecek bir hızda ve etkinlikte son derece şeffaf bir biçimde süreç yönetilmektedir." diye konuştu.

Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin ara ödemelerde 2 ay gibi kısa bir sürede önemli mesafeler katettiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Meclisten geçerek yasalaşan kanun çerçevesinde alacağı 1 milyon liraya kadar olan küçük yatırımcılara öncelik verdik. Yatırımcı bazında baktığımızda toplam 455 bin 758 yatırımcımızın 444 bin 987'sine en az bir ödeme ulaştırıldı. Olağanüstü tasfiyeye tabi olanlar dahil 110 fonda 1 milyon liraya kadar olan ara ödeme süreci tamamlandı. Olağan ve olağanüstü tasfiye süreçleri birlikte değerlendirildiğinde 371 bin 21 yatırımcımız net yatırım tutarını veya anaparasını aldı. Bu sayı toplam yatırımcılarımızın yüzde 81,4'üne tekabül ediyor. Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı ise yaklaşık 161 milyar liraya ulaştı. Bu tutarda 1 lira hazine veya kamu kaynağı kullanılmamıştır. Yatırımcılarımızın yüzde 81'inin anaparasının tümü karşılanmış, 131 fonun 110'unda 1 milyon liralık ara ödeme süreci tamamlanmıştır. Bütün bu ödemeler devletimizin kasasından yani milletimizin cebinden tek bir kuruş dahi harcamadan gerçekleştirilmiştir."

Fon tasfiye sürecine ilişkin kalan işlemleri de süratle sonuçlandırmak için kurumların çalıştığını belirten Erdoğan, piyasa düzenbazlıkları, manipülasyon gibi hukuka aykırı işlemlerden elde edilen fahiş kazançların tahsili için de gerekli tüm adımların atıldığını vurguladı. Erdoğan, "Yürütülen çalışmalar neticesinde bugüne kadar yaklaşık 41 milyar liralık haksız kazancın iadesi sağlandı. Tahsil edilen tutar ara ödemelerde kullanılmak üzere bankalara aktarıldı." bilgisini paylaştı.

Fon soruşturmasına ilişkin konunun yargı boyutunda ise sürecin, yeni bilgiler ve deliller ışığında büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü anlatan Erdoğan, firari durumdaki şahıslarla ilgili gerekli takibatın sıkı bir şekilde yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle 500 şüpheliden 136'sı hakkında tutuklama, 285'i ile ilgili de adli kontrol tedbiri uygulandı. Devlet Denetleme Kurulumuz ilk incelemelerini hafta başında tamamladı. Benzer bir sorunla tekrar karşılaşmamak için gereken hukuki adımları da atıyoruz. Grup yönetimimiz kanunun hazırlıklarını belli bir aşamaya getirdi. Sermaye piyasalarımızda şeffaflığı artıracağız. Denetimi daha da güçlendirecek, müeyyide ve cezaları daha caydırıcı hale getirecek bu yasa çalışmasına muhalefetin de katkılarını almak niyetindeyiz. İnşallah ardından seri bir şekilde Yüce Meclisin takdirine sunacağız."

"Aziz kardeşlerim, şundan milletimiz ve yatırımcılarımız emin olsun: Türkiye ekonomisine ve sermaye piyasalarımıza bu organize kötülüğü yapanlardan işledikleri cürümlerin hesabı tek tek sorulmaktadır" ifadesini kullanan Erdoğan, bu konuda en küçük bir tavsamanın söz konusu olmayacağını vurguladı.

Piyasa dolandırıcıları ile meşru borsa yatırımcılarını birbirinden ayırarak, "bir cerrah dikkatiyle" konuya yaklaştıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türk sermaye piyasaları bu süreci inşallah güçlenerek atlatacaktır. Bu mesele üzerinden siyaset kurumunu yıpratmaya çalışan, devlet ile millet arasında güvensizlik oluşturmaya heveslenen, hükümetimizin konsantrasyonunu dağıtmak isteyen bilumum odaklar Allah'ın izniyle emellerine ulaşamayacaklardır. Engelleri aşarak, tuzakları bozarak, gözümüzü hedeflerimizden ayırmadan inşallah yolumuzda ilerleyeceğiz. Herkes şunu bilsin ki biz söylentilere, dedikodulara, kimin kılıcını salladığı belli olmayan trol hesaplarının ne dediğine, ne yaptığına bakmayız. Yolsuzluğa, hırsızlığa, belediye yağmacılarına, daha kötüsü bizim burada söylemeye dilimizin varmadığı türlü rezilliklere utanmadan sahip çıkanlar bize ders veremez, laf söyleyemez. Biz onların da ne dediğine bakmıyoruz. Bizim tek baktığımız yer milletimizin vicdanıdır, efkarıumumiyesidir. Her konuda olduğu gibi burada da rehberimiz, ilkelerimiz ve değerlerimizdir. Bugüne kadar millet ne derse o oldu, bundan sonra da o olacak. Milletin çizdiği rotadan, milletin belirlediği istikametten ayrılmayacağız."

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın "tarihi bir dönemde tarihi bir misyon" üstlendiğini, mesuliyetlerinin büyük, yüklerinin ağır olduğunu dile getiren Erdoğan, inançlarını ve iradelerini kırmaya çalışanların boş durmayacaklarını söyledi.

AK Parti teşkilatına seslenen Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Her birinizden algılarınızı daima açık tutmanızı bekliyorum. Umutsuzluğa kapılmayacaksınız. Yılgınlığa teslim olmayacaksınız. İftiralar, bühtanlar, siyaset mühendislikleri karşısında uyanık olacaksınız. Yalan ağzına yuva yapmış bu tiplerin hezeyanlarına kulak asmayacaksınız. Kim ne derse desin biz sadece ve sadece işimize odaklanıyoruz. 24 yıldır büyük bir gururla taşıdığımız millete hizmet sancağını çok daha yükseklere çıkarmak için daha çok çalışacağız. Mademki er meydanındayız, mademki 24 yıldır Türk siyasetinin baş pehlivanıyız, öyleyse bu er meydanının hakkını vermek zorundayız. Rabb'im milletimize hizmet yolunda bizleri mahcup etmesin."