Bahçedeki ekranda ziyaretçilere yolculukları sırasında ne kadar karbon salınımına neden olduklarının ve bunu dengelemek için kaç fidan dikilmesi gerektiğinin gösterildiğini anlatan Karacabey, hesaplamaların bilimsel yöntemlerle yapıldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"COP31'e gelirken ister yurt içi ister yurt dışından olsun, hava veya kara yoluyla gelmiş olmalarına bağlı olarak atmosferde karbon salınımına sebep oldular. Bahçemizde hazırladığımız ekranda, ziyaretçiler ülkemize gelirken ne kadar karbon salınımına sebep olduklarını, bunu dengelemek için ne kadar fidan dikmeleri gerektiğini görüyor.

Şu ana kadar 74 ülkeden 1200'den fazla kişi bahçemizi ziyaret etti. Sebep oldukları karbon salınımını ekrandan gördüler ve onlar adına şu ana kadar 2 bin 884 fidanı doğayla buluşturuyoruz."