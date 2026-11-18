Alman ekonomisinin lokomotifi konumundaki otomotiv ve yan sanayi sektörü, elektrikli araçlara geçişteki gecikmeler ve otonom sistemlere yapılan yüksek yatırımların finansmanı nedeniyle işten çıkarmaların merkezinde yer alıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2024 sonunda sendikalarla Almanya'da 35 bin kişiyi işten çıkarmak için anlaşmaya varan Volkswagen Grubu, küresel ölçekte eklediği yeni tasarruf paketleriyle 2030 yılına kadar toplam 100 bin çalışanıyla yollarını ayırmayı hedefliyor. Grup bünyesindeki lüks otomobil üreticileri Audi 7 bin 500, Porsche ise 3 bin 900 kişilik kadro daraltma planlarını sürdürüyor.

Dünyanın en büyük otomotiv tedarikçisi Bosch, mobilite ve otomotiv yazılımı birimlerindeki yeniden yapılanma kapsamında 13 bini aşkın çalışanıyla yollarını ayırma takvimini uygularken bir diğer dev tedarikçi ZF Friedrichshafen 2028'e kadar Almanya'da 14 bine varan pozisyonu azaltma planını sürdürüyor.

Alman otomotiv tedarik şirketi Schaeffler de elektrikli araç dönüşümündeki yavaşlama ve azalan kar marjları nedeniyle 3 Kasım'da Avrupa genelinde 3 bin 460 kişinin işine son verileceğini duyurdu. Lastik ve otomobil parçaları üreticisi Continental ise AR-GE ve otomotiv birimlerinde binlerce pozisyonu azaltmaya devam ediyor.