Yeni yıla geri sayım sürerken 31 Aralık 2026 tarihinin tatil takvimindeki yeri merak konusu oldu. Yılbaşı hazırlıklarına başlayan milyonlarca öğrenci ve çalışan, yılın son gününde okulların ve iş yerlerinin açık olup olmayacağını araştırıyor.

Peki, 31 Aralık Perşembe günü resmi tatil mi, yoksa yarım gün mü? 31 Aralık'ta okul var mı, öğleden sonra tatil olacak mı? İşte 2027 yılbaşı öncesinde 31 Aralık'ın tatil durumuna ilişkin ayrıntılar...