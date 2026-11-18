Yeni yıla geri sayım sürerken 31 Aralık 2026 tarihinin tatil takvimindeki yeri merak konusu oldu. Yılbaşı hazırlıklarına başlayan milyonlarca öğrenci ve çalışan, yılın son gününde okulların ve iş yerlerinin açık olup olmayacağını araştırıyor.
Peki, 31 Aralık Perşembe günü resmi tatil mi, yoksa yarım gün mü? 31 Aralık'ta okul var mı, öğleden sonra tatil olacak mı? İşte 2027 yılbaşı öncesinde 31 Aralık'ın tatil durumuna ilişkin ayrıntılar...
1 31 Aralık 2026 resmi tatil mi, yarım gün mü?
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak'ı kapsıyor. Bu nedenle 31 Aralık 2026 Perşembe günü resmi veya yarım gün tatil sayılmıyor. Kamu kurumları, bankalar ve özel sektör iş yerlerinde çalışma düzeni normal şekilde devam edecek.
2 31 Aralık 2026'da okullar tatil mi, yarım gün mü?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, 31 Aralık Perşembe günü okullarda eğitim tam gün sürecek.
Öğrenci ve öğretmenler için tatil ya da erken çıkış uygulanmayacak, dersler normal programına göre işlenecek.
3 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
2026 yılının son günü olan 31 Aralık, Perşembe gününe denk geliyor. Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2027 ise Cuma günü olacak.
4 1 Ocak 2027 resmi tatil mi?
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 1 Ocak, yılbaşı nedeniyle resmi tatil olarak kabul ediliyor.
Bu sebeple kamu kurumları, okullar ve birçok iş yeri tatil olacak.