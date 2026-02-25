Emekli bayram ikramiyesi 2026 yılında ne kadar olacak? İşte olası zam senaryoları...

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli bayram ikramiyesine yapılması beklenen olası artışı yakından takip ediyor. Geçen yıl 4 bin TL olarak ödenen emekli ikramiyesinin 2026’da hangi seviyeye çıkacağı ve masadaki zam senaryolarının nasıl şekilleneceği merak ediliyor.

Peki, uzmanların emekli bayram ikramiyesi için zam tahminleri neler? Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...