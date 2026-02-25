Emekli bayram ikramiyesi 2026 yılında ne kadar olacak? İşte olası zam senaryoları...

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli bayram ikramiyesine yapılması beklenen olası artışı yakından takip ediyor. Geçen yıl 4 bin TL olarak ödenen emekli ikramiyesinin 2026’da hangi seviyeye çıkacağı ve masadaki zam senaryolarının nasıl şekilleneceği merak ediliyor.
Peki, uzmanların emekli bayram ikramiyesi için zam tahminleri neler? Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
1 Emekli bayram ikramiyesinde hangi rakamlar öne çıkıyor?
Bayram ikramiyesinde artışa ilişkin henüz net bir rakam telaffuz edilmezken, uzmanlar olası zam senaryolarına dair tahminlerini paylaşmaya başladı. Buna göre üç farklı artış seçeneği öne çıkıyor.
2025 yılında 4 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin bu yıl 5 bin TL’ye yükseltilebileceği konuşuluyor. Ayrıca ikramiyenin 5 bin 500 TL ya da 6 bin TL seviyesine çıkarılabileceğine yönelik değerlendirmeler de bulunuyor.
2 İkramiye hesaplara ne zaman belli olacak?
İkramiye tutarında artış öngören düzenlemenin önce Kabine’de ele alınması, ardından TBMM’de torba kanun teklifi içinde görüşülerek yasalaştırılması bekleniyor. Kesin tutar ise Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
3 İkramiye hesaplara ne zaman yatacak?
Ramazan Bayramı’nın 20-24 Mart 2026 tarihlerine denk gelmesi nedeniyle emekli bayram ikramiyesinin mart ayının ikinci haftasında ödenmesi bekleniyor. Geçmiş yıllardaki ödeme takvimleri baz alındığında, ikramiyelerin 9-15 Mart tarihleri arasında emeklilerin maaş hesaplarına yatırılması öngörülüyor.
Ödemelerin, tahsis numarasına göre kademeli şekilde yapılması planlanıyor.
4 Bayram ikramiyesi kimlere veriliyor?
Bayram ikramiyesi SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emeklilerin yanı sıra malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar, sürekli iş göremezlik geliri bulunanlar, 65 yaş aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler ile dul ve yetimlere ödeniyor.
Dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödemesi, maaş hisseleri oranında yapılacak.
Sürekli iş göremezlik geliri bulunan hak sahiplerine ise ödeme, raporlarında yer alan oranlar esas alınarak belirlenecek.