Yapay zeka girişimi Dataroid’e yatırım

Dijital analitik ve müşteri etkileşim platformu Dataroid, seri A öncesi yatırım turunda 6,6 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu. Yatırım turuna Tacirler Portföy bünyesindeki FinAI Girişim Sermayesi Yatırım Fonu liderlik ederken, Tacirler Portföy Gelecek Etki Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Endeavor Catalyst de yatırımcılar arasında yer aldı.
Ekonomist’in 01 - 14 Şubat 2026 tarihli sayısından
Fatih İşbecer, Elif Parlak ve Can Elmas tarafından kurulan Dataroid, aldığı yeni yatırımla birlikte başta EMEA bölgesi olmak üzere farklı coğrafyalardaki operasyonel varlığını genişletmeyi, global pazarlama faaliyetlerini hızlandırmayı ve yapay zekâ destekli ürün geliştirme yatırımlarıyla self-servis analitik yetkinliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.
Küresel büyümeye odaklanacak
Tacirler Portföy FinAI GSYF’nin kurucu ortaklarından Özge Atalay, yatırım kararına ilişkin değerlendirmesinde, Dataroid’in özellikle finans ve bankacılık gibi regülasyonun yüksek olduğu sektörler için geliştirdiği teknoloji altyapısının uluslararası pazarlarda hızla ölçeklenebilecek bir yapıya sahip olduğunu vurguluyor. Atalay, Dataroid’in kısa sürede sektör standardı olma potansiyeli taşıdığına dikkat çekiyor.
Dataroid Kurucu Ortağı Fatih İşbecer ise bugün platformun 120 milyondan fazla kullanıcının dijital deneyimine dokunduğunu belirterek, Türkiye’de elde edilen pazar liderliğinin uluslararası büyüme için güçlü bir referans oluşturduğunu ifade ediyor. İşbecer, bu yatırımla birlikte yapay zekâ odaklı yetkinlikleri derinleştirirken, başta EMEA ve Avrupa olmak üzere küresel pazarlardaki varlıklarını güçlendirmeyi amaçladıklarını söylüyor.
Şirket, G2’nin 2025 raporlarına göre Orta Doğu’nun bir numaralı dijital analitik platformu olarak konumlanırken, “En İyi Destek” kategorisinde de ilk sırada yer aldı. Dataroid, 2025 yılını yüzde 127 net gelir tutma oranı ve sıfır müşteri kaybıyla kapatarak güçlü bir büyüme performansı sergiledi. Şirket, Aralık 2023’te Koç GSYF ve Türkiye İş Bankası’nın kurduğu 100. Yıl Girişim Sermayesi’nden 2 milyon dolar yatırım almıştı.