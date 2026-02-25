Kripto para piyasasında toparlanma sürecek mi? Uzmanlardan kritik analizler

ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump’ın olağanüstü hâl kapsamında uyguladığı tarife yetkisini iptal etmesinin ardından ABD’li yetkililerin mevcut ticaret anlaşmalarının geçerliliğini koruduğunu teyit etmesi, ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikleri yeniden gündeme taşırken küresel risk iştahında da zayıflamaya yol açtı. ABD Başkanı Trump’ın küresel tarifeyi yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltmesi, küresel piyasalarda riskli varlıklarda sert fiyat hareketlerine zemin hazırladı.

Haftaya sert satışlarla başladı

Bu şartlar altında; kriptolarda da sert dalgalanmalar ve oynaklıklar yaşanıyor. Kripto para piyasası, pazar akşamı yaşanan sert satış dalgasıyla yeni haftaya yüksek oynaklıkla başladı. Kısa sürede hız kazanan geri çekilme, vadeli işlemler tarafında yoğun tasfiyelere yol açtı. Lider kripto varlık Bitcoin (BTC), 67.600 dolardan 24 Şubat’ta 63.000 doların altına sarkarak keskin bir düşüş kaydetti. 24 Şubat gün içi hareketlerde; Ethereum (ETH) 1.805 dolar, Ripple (XRP) ise 1,32 dolar seviyelerine kadar geriledi. 23 Şubat’ta Bitcoin ETF’leri toplam 203,82 milyon dolarlık, Ethereum ETF’leri ise 49,48 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

"Düşüş, teknik bir düzeltmenin ötesinde"

Piyasa katılımcılarının temkinli pozisyonlanmaya yöneldiğine işaret edilirken fiyat hareketinin kısa zaman diliminde gerçekleşmesinin, satış baskısının hızını ve kaldıraçlı pozisyonların etkisini artırdığına da dikkat çekiliyor.

CoinTR Araştırma Departmanı, haftanın ilk bölümünde yaşanan düşüşün teknik bir düzeltmenin ötesinde makroekonomik ve politik başlıkların riskli varlıklar üzerindeki belirleyici etkisini bir kez daha ortaya koyduğu analizini yapıyor. CoinTR Araştırma Departmanı; “Artan oynaklık, özellikle kaldıraçlı işlemlerde pozisyonların yeniden dengelenmesine neden olurken, kısa vadeli fiyatlamalarda hassasiyetin arttığına işaret ediyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

"Aşırı satış sonrası denge arayışı"

Kripto para piyasası, haftanın ilk bölümünde yaşanan bu sert satışların ardından bugüne ise sınırlı fakat dikkat çekici bir toparlanmayla başladı. Küresel risk iştahındaki kısmi iyileşme, özellikle ABD hisse senedi endekslerinde görülen yükselişle paralel bir seyir izlerken, dijital varlıklar da bu ivmeden destek buldu. 24 Şubat’ta Bitcoin ETF’leri toplam 257,71 milyon dolarlık, Ethereum ETF’leri ise 9,23 milyon dolarlık net giriş kaydetti. 25 Şubat sabah saatleri itibarıyla ise Bitcoin 65.000 dolar, Ethereum 1.893 dolar, Ripple XRP 1,36 dolar seviyelerinde seyrediyor.

CoinTR Araştırma Departmanı; bu toparlanma hareketinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre’de gerçekleştirmesi beklenen ve ekonomik performans vurgusunun ön planda olacağı Birliğin Durumu (State of the Union) konuşması öncesinde artan beklentilerin etkili olduğu yorumunu yapıyor.

“Kripto varlıklar cephesinde son düşüşün ardından gelen alımların daha çok kısa vadeli pozisyon ayarlamalarından kaynaklandığı görülüyor. Bu aşamada fiyatlamaların güçlü bir trend dönüşünden ziyade, aşırı satış sonrası denge arayışını yansıttığı söylenebilir” diyen CoinTR Araştırma Departmanı’na göre; küresel makro başlıkların yön tayin edici olmaya devam ettiği ortamda, volatilitenin yüksek kalması ve haber akışına duyarlılığın sürmesi bekleniyor. Piyasada toparlanma sinyalleri görülse de mevcut hareketin kalıcılığının büyük ölçüde ABD’den gelecek politik ve ekonomik mesajların tonuna bağlı olacağına da dikkat çekiliyor.

İki uzmandan önemli değerlendirmeler

Genel görünümün, kripto para piyasasının küresel politika başlıklarına ve risk algısındaki ani değişimlere karşı hassasiyetini koruduğunu ortaya koyduğu görülüyor. Ticaret politikalarına ilişkin gelişmelerin ve makro gündemin seyrinin kısa vadede fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edebileceği analizi de yapılıyor.

Peki, önümüzdeki süreçte kripto para piyasalarında nasıl bir görünüm söz konusu olabilir? Hangi seviyelere dikkat edilmeli? Tera Yatırım Araştırma Direktörü Mehmet Bilal Bircan ve Stratejist Onur Altın’ın değerlendirmeleri şöyle:

"Kripto piyasalarında sermaye çıkışları ve riskten kaçış teması baskın"

Mehmet Bilal Bircan/Tera Yatırım Araştırma Direktörü

Yatırımcılar hangi varlıklara yöneliyor?

Kripto para cephesinde kısa vadede aşağı yönlü baskı sürüyor. Bitcoin son günlerde 65.000 doların altında işlem görüyor. Ethereum da düşüş eğiliminde, yaklaşık 1.800-1.850 dolar bandında yatay negatif seyrediyor. Genel kripto piyasasında sermaye çıkışları ve riskten kaçış teması baskın. Son dönemde Bitcoin ve diğer birçok kripto para değer kaybediyor ve belirsizlik artmış durumda, kurumsal fonlardan çıkışlar da devam ediyor. Bu tablonun temel nedenlerinden birinin, ‘makro risk iştahsızlığının yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesine yol açması’ olduğu söylenebilir.

Satış baskısı güçlenebilir mi?

Bitcoin önemli destek seviyelerine yaklaşmış durumda ve kısa vadede kırılma bekleniyor. Destek/dirençler netleşene kadar fiyat hareketi yatay-aşağı formda kalabiliyor. Diğer yandan altcoinlerde de volatilite yükselmiş durumda. Dolayısıyla kısa vadede direnç kırılmadıkça aşağı baskı devam edebilir ve spot fon çıkışları satış baskısını güçlendirebilir.

"Kalıcı alımlardan bahsedilebilmesi için Bitcoin’de 80.000 doların aşılması gerekiyor"

Onur Altın/Stratejist

Yaşanan düşüşlerin iki ana nedeni

Küresel piyasalarda hikayeler benzer şekillerde geliştiğinden coin piyasasında son zamanlarda yaşanan düşüşün iki ana nedeni ortaya çıkıyor: Birincisi, ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergilerini artırması sonrası küresel yatırımcıların risk algısından kaçıp güvenli limana sığınma veya nakde dönme isteğiyle Bitcoin’de satışın yaşanması. İkinci unsur ise ABD Merkez Bankası FED’in faiz politikası. Faizlerin kısa vadede düşürülmeyecek olması, doların küresel bazda değerini artırırken hem Bitcoin fiyatlarının düşmesine hem de yatırım tercihlerinde Bitcoin gibi riskli varlıkların talebinin düşmesine olanak sağlayarak fiyatların aşağıya çekilmesine neden oluyor.

Teknoloji şirket hisselerine duyarlılık

Ayrıca son dönemlerde gözlemlediğimiz Bitcoin fiyatlarının teknoloji şirket hisselerine olan duyarlılığı da düşüşlerde bir etken oluşturabilir. Teknoloji şirket hisseleri yükseldiğinde genelde artış gösteren Bitcoin fiyatları, teknoloji hisseleri düştüğünde ise düşüş eğilimini hızlandırıyor. Bilanço sezonun geçmesi ve aşırı değerli görülen teknoloji hisselerinde beklediğimiz satış eğilimi, Bitcoin fiyatlarını daha da düşürebilir.

53.000 Dolar seviyesine dikkat!

Bitcoin’in bir süre daha satış baskısı altında kalacağını düşünüyorum. FED’in faiz politikasının dolara etkisi belirleyici unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bitcoin’de 53.000 dolar seviyesine dikkat edeceğiz. İyimser senaryoda; eğer 53.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başarırsa Bitcoin’de bir süre 53.000-80.000 dolar bandında hareketler gözlemlenebilir. Ancak kalıcı alımlardan bahsedilebilmesi için 80.000 doların aşılması gerekiyor. Kötümser senaryoda; 53.000 doların kırılması halinde ise tamamen uzak durulması gerekiyor. Bu seviyenin altında ise satışların 30.000 dolar seviyelerinde doğru sürebileceğini tahmin ediyorum. Bitcoin yatırımcıları için teknik seviyelerin takip edilmesi ve bu seviyelere uyulması önem taşıyor.

CoinTR’den Bitcoin, Ethereum ve Ripple için kritik teknik analiz:

Bitcoin (BTC)

Teknik denge arayışında

Bitcoin yeni günde 65.080 dolar seviyesinde işlem görüyor. Haftanın başındaki zayıf görünümün ardından fiyatın yeniden 64.000 dolar bandı üzerine yerleşmesi, kısa vadede teknik denge arayışının güç kazandığını gösteriyor. Özellikle 64.000–65.000 dolar aralığının tekrar kazanılması, satış baskısının şimdilik kontrol altına alındığına işaret ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde 65.500 dolar seviyesi ilk direnç olarak öne çıkarken, bu bölgenin aşılması halinde 66.000 dolar seviyesi kritik eşik konumunda bulunuyor.

66.000 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadeli görünümün yeniden pozitife evrilmesi ve 67.000–68.000 dolar bandının gündeme gelmesi mümkün olabilir.

İlk destek 64.000 dolarda

Aşağı yönlü olası geri çekilmelerde ise 64.000 dolar seviyesi ilk destek olarak izlenecek. Bu seviyenin altına sarkılması halinde 63.500 ve 62.800 dolar destekleri yeniden test edilebilir. Özellikle 62.800 dolar altında kalıcı fiyatlamalar görülmesi, toparlanmanın zayıflamasına ve satış baskısının yeniden ivme kazanmasına neden olabilir. Genel teknik yapı, Bitcoin’de kısa vadeli görünümün toparlanma çabası içinde olduğunu ancak yükselişin teyidi için 66.000 dolar üzerinde kalıcılığın kritik olduğunu gösteriyor.

Ethereum (ETH)

1.900 Dolar psikolojik ve teknik direnç

Ethereum yeni günde 1.893 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. 1.850 dolar seviyesinin yeniden aşılması, teknik açıdan önemli bir eşik olarak öne çıkarken, kısa vadeli zayıflığın yerini daha dengeli bir görünüme bıraktığı izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1.900 dolar seviyesi psikolojik ve teknik direnç olarak takip edilecek. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.920 dolar ve 1.950 dolar bandı kısa vadeli hedef bölge olarak öne çıkabilir. Özellikle 1.950 dolar üzerindeki fiyatlamalar, momentumun güç kazandığına işaret edecektir.

Teknik görünüm ne zaman zayıflar?

Aşağı yönlü düzeltmelerde ise 1.850 dolar seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altına sarkılması halinde 1.820 dolar ve 1.800 dolar destekleri yeniden gündeme gelebilir. 1.800 dolar altında kalıcılık sağlanması durumunda teknik görünüm yeniden zayıflayabilir. Mevcut tablo, Ethereum’da kısa vadeli toparlanma eğiliminin güç kazandığını, ancak 1.900 dolar üzerindeki fiyat davranışının yön tayini açısından belirleyici olacağını gösteriyor.

Ripple (XRP)

Yükseliş ivmesi güçlenir mi?

XRP, yeni günde 1,36 dolar seviyesinde işlem görüyor. 1,35 dolar seviyesinin yeniden üzerine yerleşilmesi, teknik açıdan kısa vadeli rahatlama sinyali olarak değerlendirilebilir. Yukarı yönlü denemelerde 1,38 dolar seviyesi ilk direnç noktası olarak izlenecek. Bu seviyenin aşılması halinde 1,40 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir. 1,40 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması, yükseliş ivmesinin güçlenmesine zemin hazırlayabilir.

Satış baskısı artar mı?

Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,33 dolar seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altına sarkılması halinde 1,30 dolar ve 1,28 dolar destekleri yeniden test edilebilir.

Özellikle 1,30 dolar altında kalıcı fiyatlamalar görülmesi, satış baskısının artmasına ve volatilitenin yükselmesine neden olabilir. Genel teknik görünüm, XRP’de kısa vadeli risk iştahının toparlandığını ancak direnç bölgelerinde gelecek fiyat tepkilerinin trendin sürdürülebilirliği açısından kritik olacağını gösteriyor.