Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı zam farkı ödeme takvimi 2026

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından milyonlarca emeklinin gözü zam farkı ödemelerine çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki hak sahipleri, fark ödemelerinin hangi tarihte hesaplara aktarılacağını araştırıyor.
Peki, emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı zam farkı ödemeleri hangi tarihte yapılacak?
1 4C Emekli Sandığı maaş zam farkı ödemeleri ne zaman yapılacak?
SGK tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 4C (Emekli Sandığı) kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemelerinin 24 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağı açıklanmıştı.
2 4C emekli maaşı zam farkı ne kadar?
SGK, zam farklı tutarlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Buna göre, aylıklarını her ay alanlar Temmuz ayında 1 aylık maaş farkı tutarında alacaklar.
Aylıkları üçer aylık şeklinde alanlar ise,
1. grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara 1 aylık maaş farkı tutarında,
2. grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara 2 aylık maaş farkı tutarında,
3. grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara ise 3 aylık maaş farkı tutarında ödeme yapılacak.
3 4A SSK emekli maaşları ne zaman yatacak?
SGK, 4A statüsündeki SSK emeklileri aylıklarının zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başladığını açıkladı.
4 4A SSK zamlı emekli maaşları ödeme takvimi 2026
Buna göre,
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'inde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ise ayın 26'sında zamlı emekli maaşlarını alacak.
5 4B Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme takvimi
Öte yandan, 4B (Bağ-Kur) emeklileri de zamlı aylıklarını ödeme günlerinde almaya başladı.
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar ayın 28'inde zamlı emekli maaşlarını alacaklar.
6 En düşük emekliği maaşı ne kadar oldu?
Ocak-haziran dönemine ilişkin enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı yüzde 17,76 olarak kesinleşmişti. Yapılan düzenlemeyle de en düşük emekli aylığı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltildi.
Söz konusu düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edildi.