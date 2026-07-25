Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı zam farkı ödeme takvimi 2026

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından milyonlarca emeklinin gözü zam farkı ödemelerine çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki hak sahipleri, fark ödemelerinin hangi tarihte hesaplara aktarılacağını araştırıyor.

Peki, emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı zam farkı ödemeleri hangi tarihte yapılacak?