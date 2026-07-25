Sıcaklıklar düşüyor!Son 21 yılın en serin temmuz günleri olmaya aday

Meteoroloji'nin son tahminleri, Türkiye genelinde sıcaklıkların hissedilir şekilde azalacağına işaret ediyor. Uzmanlar, etkili olması beklenen serin hava dalgasıyla birlikte bu temmuzun son 21 yılın en serin temmuz günleri arasında yer alabileceğini ifade ediyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Temmuz Cumartesi günü (bugün) için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.

MGM'nin tahminlerine göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına ineceği öngörülüyor.

Açıklamada ayrıca, yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

📆25 Temmuz 2026 Cumartesi

☔️Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌫️Toz Taşınımı Uyarısı

🌡️Hava Sıcaklığı: Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği… pic.twitter.com/91JCqe1dFo — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) July 25, 2026

İstanbul'da sağanak etkili olacak

İstanbul Valiliği de bugün kent genelinde aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Hava sıcaklığının en yüksek 25 dereceye ulaşmasının beklendiği belirtilirken, kuvvetli yağış ve rüzgarın yol açabileceği sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’da yarın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre;

İstanbul’da 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların alansal olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman fırtına şeklinde (70–80 km/saat) eseceği bekleniyor.

Hava sıcaklığının en yüksek 25°C tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgârın neden olabileceği olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."