Dalbastı kirazında hasat sona yaklaştı

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, bu yıl ürünün bol olduğunu belirterek ,"Rabbimize şükürler olsun bu yıl ürünümüz bol oldu. Verimli bir sezon geçirdik. Rakım farklılığı nedeniyle ilçemizin yüksek kesimlerinde hasat devam ediyor. Ağustos ayının başına kadar Yeşilyurt'ta kiraz hasadı sürecek" dedi. Dalbastı kirazının aroması, tadı ve rengiyle Türkiye'nin en kaliteli kiraz çeşitleri arasında yer aldığını ifade eden Solmaz, "Yeşilyurt'ta yetişen kirazımız piyasada aranan bir ürün. Kalitesi sayesinde diğer birçok üretim bölgesine göre daha yüksek fiyatlardan alıcı buluyor" ifadelerini kullandı.