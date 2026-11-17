2027 emekli maaşlarına seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı, yeni yıl yaklaşırken milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Ocak ayında uygulanacak maaş artışları öncesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, enflasyon zammına ek olarak bir artış yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.
Peki, 2027 Ocak ayında emekliye seyyanen zam gelecek mi? Seyyanen zam kimleri kapsayacak, ne kadar olacak? Emekliye seyyanen zam konusunda resmi bir açıklama yapıldı mı? İşte son gelişmeler...
1 Emekliye seyyanen zam yapılacak mı? Bakan Şimşek'ten açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin alım gücünü artırmaya yönelik teknik çalışmaların henüz sonuçlanmadığını belirtti. Planlanan düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını ifade eden Şimşek, yapılacak artışta yaş ve prim ödeme gün sayısının dikkate alınması gerektiğini söyledi.
Seyyanen zam yapılması halinde de bu kriterlerin gözetileceğini vurgulayan Şimşek, çalışmanın büyük olasılıkla aralık ayında tamamlanarak bütçe görüşmelerinin ardından değerlendirmeye sunulacağını bildirdi.
2 Emekliye ek zam gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir televizyon programında emekli maaşlarına ilişkin hazırlıkların sürdüğünü açıkladı. Yılmaz, enflasyon artışının ötesinde ek gelir desteği sağlanmasının hedeflendiğini belirterek, düzenleme için birden fazla formül üzerinde durulduğunu aktardı.
Çalışmanın yalnızca belirli bir emekli grubuyla sınırlı olmadığını vurgulayan Yılmaz, yıl bitmeden hazırlanacak teklifin son karar için Meclis'in gündemine taşınacağını ifade etti.
3 Seyyanen zam ne kadar olacak?
2027 yılında emekli maaşlarına yapılması gündemde olan seyyanen zammın tutarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Seyyanen zam konusunda değerlendirilen seçeneklerin çalışmalar tamamlandıktan sonra açıklığa kavuşması bekleniyor.
4 Emekliye seyyanen zam düzenlemesi ne zaman açıklanacak?
Düzenlemeye ilişkin çalışmaların büyük ihtimalle aralık ayında tamamlanması, bütçe görüşmelerinin ardından ise milletvekillerinin değerlendirmesine sunulması bekleniyor.