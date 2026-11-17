2027 emekli maaşlarına seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı, yeni yıl yaklaşırken milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Ocak ayında uygulanacak maaş artışları öncesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, enflasyon zammına ek olarak bir artış yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Peki, 2027 Ocak ayında emekliye seyyanen zam gelecek mi? Seyyanen zam kimleri kapsayacak, ne kadar olacak? Emekliye seyyanen zam konusunda resmi bir açıklama yapıldı mı? İşte son gelişmeler...