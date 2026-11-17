Yıllardır sedir mantarı toplayarak aile bütçesine katkı sağlayan Sendur Özen, mantarın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını, mantar toplayarak çeyizini ve takılarını aldığını belirterek, "Ben bu mantarla çeyizimi, takılarımı aldım. Bu Feke'nin bir geçim kaynağıdır. Bu yıl ihracata çok fazla girmedi ama her eve katkı sağladı. Çok lezzetli" diye konuştu.

Adana'dan mantar toplamak için Feke'ye gelen Aydın Özen ise mantar toplamanın kendileri için hem spor hem de tatil olduğunu belirterek, doğayla iç içe vakit geçirdiklerini söyledi.